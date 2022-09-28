***GAPIN*** GAP İNŞAAT YATIRIM VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
28.09.2022 09:31
***GAPIN*** GAP İNŞAAT YATIRIM VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Kredi Derecelendirmesi
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Gap İnşaat Yatırım ve Dış Ticaret A.Ş. JCR Eurasia tarafından değerlendirilmiştir.
Ayrıntılı bilgilere ekteki PDF dosyasından ulaşabilirsiniz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065555
BIST
13:233.195
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -3,12
|Açılış
|: 3.219
|
|Önceki Kapanış
|: 3.198
|
3.241
En Düşük
3.161
13:2318,5431
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0250
|Açılış
|: 18,5850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,5610
En Düşük
18,4992
13:2318,0218
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0020
|Açılış
|: 17,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9200
|
18,1093
En Düşük
17,8996
13:23983,07
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -4,45
|Açılış
|: 983,07
|
|Önceki Kapanış
|: 987,53
|
989,60
En Düşük
978,50
BIST En Aktif Hisseler13:21
|UFUK
|55,55
|1.490.164
|% 10,00
|
|COSMO
|57,00
|1.864.941
|% 9,83
|
|PRKME
|13,14
|55.419.936
|% 9,50
|
|EKIZ
|13,00
|1.234.954
|% 8,79
|
|GESAN
|87,60
|327.709.305
|% 8,48
|
|ISGYO
|6,65
|9.581.254
|% -9,89
|
|ULUFA
|4,68
|5.230.471
|% -9,83
|
|ZOREN
|3,12
|445.274.130
|% -9,57
|
|KMPUR
|53,60
|162.795.488
|% -7,67
|
|CRDFA
|3,26
|25.172.914
|% -6,32
|
|THYAO
|69,30
|1.523.074.600
|% 0,51
|
|HEKTS
|58,20
|1.294.305.105
|% -2,18
|
|ASELS
|29,76
|1.197.892.769
|% 3,55
|
|SASA
|66,20
|983.898.246
|% -2,07
|
|YKBNK
|7,09
|906.493.983
|% 0,42
|
|SKBNK
|1,84
|340.528.012
|% -1,08
|
|EKGYO
|3,91
|702.879.659
|% 1,03
|
|ZOREN
|3,12
|445.274.130
|% -9,57
|
|YKBNK
|7,09
|906.493.983
|% 0,42
|
|TSKB
|2,37
|239.167.501
|% 1,28
|
|13:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5341
|18,5458
|% 0,15
|
|Euro
|17,9977
|18,0126
|% -0,04
|
|Sterlin
|20,0694
|20,1700
|% -0,09
|
|Frank
|18,8157
|18,9290
|% -0,33
|
|Riyal
|4,9190
|4,9437
|% 0,45
|
|13:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.648
|1.648
|-11,68
|
|Altın Gr.
|983
|983
|-4,50
|
|Cumhuriyet
|6.577
|6.676
|-56,00
|
|Tam
|6.621
|6.682
|-99,00
|
|Yarım
|3.221
|3.267
|-48,00
|
|Çeyrek
|1.615
|1.634
|-23,00
|
|Gümüş.Ons
|18,64
|18,68
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|11,13
|11,14
|-0,11
|
|B. Petrol
|88,58
|88,58
|0,53
|