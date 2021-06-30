***GAPIN*** GAP İNŞAAT YATIRIM VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***GAPIN*** GAP İNŞAAT YATIRIM VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Sermaye piyasası aracının satışının tamamlanması.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 17.03.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 500.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 27.06.2022Vade (Gün Sayısı) 364Faiz Oranı Türü DeğişkenSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFGAPI62210Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 20.05.2021Satışa Başlanma Tarihi 28.06.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 28.06.2021Vade Başlangıç Tarihi 28.06.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 117.000.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 4Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 27.09.2021 24.09.2021 27.09.2021 5,48322 27.12.2021 24.12.2021 27.12.20213 28.03.2022 25.03.2022 28.03.20224 27.06.2022 24.06.2022 27.06.2022Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 27.06.2022 24.06.2022 27.06.2022* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek Açıklamalar364 gün vadeli 117.000.000,-TL nominal değerli borçlanma aracının satışı tamamlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945074BIST