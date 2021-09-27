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***GAPIN*** GAP İNŞAAT YATIRIM VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

27.09.2021 14:33



***GAPIN*** GAP İNŞAAT YATIRIM VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Kupon Oranı Açıklamaları
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 17.03.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 500.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 24.06.2024
Vade (Gün Sayısı) 1.092
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSGAPI62411
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 20.05.2021
Satışa Başlanma Tarihi 28.06.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 28.06.2021
Vade Başlangıç Tarihi 28.06.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 182.000.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 12
Döviz Cinsi TRY

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 27.09.2021 24.09.2021 27.09.2021 5,4832 22 23,88 9.979.424 1 Evet
2 27.12.2021 24.12.2021 27.12.2021
3 28.03.2022 25.03.2022 28.03.2022
4 27.06.2022 24.06.2022 27.06.2022
5 26.09.2022 23.09.2022 26.09.2022
6 26.12.2022 23.12.2022 26.12.2022
7 27.03.2023 24.03.2023 27.03.2023
8 26.06.2023 23.06.2023 26.06.2023
9 25.09.2023 22.09.2023 25.09.2023
10 25.12.2023 22.12.2023 25.12.2023
11 25.03.2024 22.03.2024 25.03.2024
12 24.06.2024 21.06.2024 24.06.2024
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 24.06.2024 21.06.2024 24.06.2024

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
1092 gün vadeli 182.000.000,-TL nominal değerli borçlanma aracının satışı tamamlanmıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965321


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PKENT 2.601,20 24.469.281 % 10,00  
YEOTK 80,50 62.093.026 % 9,97  
OYLUM 12,79 16.286.982 % 9,97  
ORCAY 17,32 18.868.458 % 9,97  
INVEO 104,20 5.836.763 % 9,97  
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15:01 Alış Satış %  
Dolar 8,8446 8,8479 % -0,20  
Euro 10,3473 10,3886 % -0,43  
Sterlin 12,0576 12,1181 % -0,24  
Frank 9,4791 9,5362 % -0,77  
Riyal 2,3486 2,3603 % -0,34  
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Altın Ons 1.749 1.750 -0,97  
Altın Gr. 497 497 -2,11  
Cumhuriyet 3.290 3.340 -11,00  
Tam 3.275 3.358 -10,44  
Yarım 1.583 1.624 -5,06  
Çeyrek 794 812 -2,53  
Gümüş.Ons 22,58 22,61 0,17  
Gümüş Gr. 6,42 6,42 0,02  
B. Petrol 78,31 78,31 1,08  
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