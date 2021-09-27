***GAPIN*** GAP İNŞAAT YATIRIM VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
27.09.2021 14:34
***GAPIN*** GAP İNŞAAT YATIRIM VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Kupon Oranı Açıklamaları
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 17.03.2021
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 500.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 27.06.2022
Vade (Gün Sayısı) 364
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFGAPI62210
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 20.05.2021
Satışa Başlanma Tarihi 28.06.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 28.06.2021
Vade Başlangıç Tarihi 28.06.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 117.000.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 4
Döviz Cinsi TRY
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1
15:071.386
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 1,69
|Açılış
|: 1.393
|
|Önceki Kapanış
|: 1.385
|
1.398
En Düşük
1.386
15:078,8427
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0233
|Açılış
|: 8,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8440
|
8,8933
En Düşük
8,8217
15:0710,3562
En Yüksek
|Değişim
|: -0,74%
|| -0,0773
|Açılış
|: 10,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3600
|
10,4434
En Düşük
10,3156
15:07497,31
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -1,74
|Açılış
|: 497,31
|
|Önceki Kapanış
|: 499,05
|
503,18
En Düşük
495,28
BIST En Aktif Hisseler15:07
|PKENT
|2.601,20
|24.469.281
|% 10,00
|
|GARFA
|14,97
|9.533.378
|% 9,99
|
|ORCAY
|17,32
|18.878.018
|% 9,97
|
|OYLUM
|12,79
|16.355.089
|% 9,97
|
|INVEO
|104,20
|5.890.947
|% 9,97
|
|DIRIT
|4,72
|156.035
|% -7,27
|
|BALAT
|9,46
|406.402
|% -7,25
|
|KTSKR
|50,00
|15.921.607
|% -6,98
|
|RYSAS
|5,01
|19.418.942
|% -5,47
|
|AGYO
|2,81
|19.918.208
|% -5,07
|
|GARAN
|8,83
|855.844.219
|% 0,11
|
|THYAO
|13,62
|790.283.930
|% 0,00
|
|BIOEN
|37,70
|408.197.376
|% 0,16
|
|YKBNK
|2,32
|407.257.089
|% 0,00
|
|SISE
|8,14
|353.153.485
|% -0,61
|
|YKBNK
|2,32
|407.257.089
|% 0,00
|
|GARAN
|8,83
|855.844.219
|% 0,11
|
|THYAO
|13,62
|790.283.930
|% 0,00
|
|KRDMD
|6,33
|332.825.140
|% 1,28
|
|EKGYO
|1,78
|80.606.027
|% -0,56
|
|15:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8404
|8,8427
|% -0,26
|
|Euro
|10,3464
|10,3562
|% -0,74
|
|Sterlin
|12,0578
|12,1182
|% -0,24
|
|Frank
|9,4885
|9,5456
|% -0,67
|
|Riyal
|2,3502
|2,3620
|% -0,27
|
|15:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.750
|1.750
|-0,53
|
|Altın Gr.
|497
|497
|-2,04
|
|Cumhuriyet
|3.292
|3.341
|-10,00
|
|Tam
|3.275
|3.358
|-10,49
|
|Yarım
|1.583
|1.624
|-5,08
|
|Çeyrek
|794
|812
|-2,54
|
|Gümüş.Ons
|22,63
|22,67
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|6,42
|6,42
|0,02
|
|B. Petrol
|78,50
|78,50
|1,27
|
Seans Raporu
15:07
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