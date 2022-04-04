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***GAPIN*** GAP İNŞAAT YATIRIM VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

04.04.2022 16:10
***GAPIN*** GAP İNŞAAT YATIRIM VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bil


***GAPIN*** GAP İNŞAAT YATIRIM VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Kupon Oranı ve Kupon Ödemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 17.03.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 500.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 27.06.2022
Vade (Gün Sayısı) 364
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFGAPI62210
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 20.05.2021
Satışa Başlanma Tarihi 28.06.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 28.06.2021
Vade Başlangıç Tarihi 28.06.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 117.000.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 4
Döviz Cinsi TRY

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 27.09.2021 24.09.2021 27.09.2021 5,4832 22 23,88 6.415.344 1 Evet
2 27.12.2021 24.12.2021 27.12.2021 4,9065 19,68 21,18 5.740.605 1 Evet
3 28.03.2022 25.03.2022 28.03.2022 4,3622 17,4968 18,68 5.103.774 1 Evet
4 27.06.2022 24.06.2022 27.06.2022
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 27.06.2022 24.06.2022 27.06.2022

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
364 gün vadeli 117.000.000,-TL nominal değerli borçlanma aracının satışı tamamlanmıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015438


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ULUSE 137,00 1.662.495 % 9,95  
DAPGM 22,56 194.047.264 % 9,94  
LIDER 20,50 3.549.493 % 9,92  
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Euro 16,1488 16,1569 % -0,38  
Sterlin 19,1966 19,2928 % -0,01  
Frank 15,8105 15,9057 % 0,05  
Riyal 3,9038 3,9233 % 0,03  
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Altın Ons 1.932 1.933 7,18  
Altın Gr. 911 912 2,39  
Cumhuriyet 6.052 6.143 30,00  
Tam 6.017 6.167 22,55  
Yarım 2.908 2.983 10,91  
Çeyrek 1.459 1.492 5,46  
Gümüş.Ons 24,70 24,72 0,08  
Gümüş Gr. 11,62 11,64 -0,00  
B. Petrol 107 107 2,73  
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