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***GAPIN*** GAP İNŞAAT YATIRIM VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

28.06.2022 18:23
***GAPIN*** GAP İNŞAAT YATIRIM VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bil


***GAPIN*** GAP İNŞAAT YATIRIM VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRSGAPI62320 kodlu tahvilin kupon ödemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Kupon Ödemesi

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 17.03.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 500.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 26.06.2023
Vade (Gün Sayısı) 728
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSGAPI62320
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 20.05.2021
Satışa Başlanma Tarihi 28.06.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 28.06.2021
Vade Başlangıç Tarihi 28.06.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 188.000.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 8
Döviz Cinsi TRY

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 27.09.2021 24.09.2021 27.09.2021 5,4832 22 23,88 10.308.416 1 Evet
2 27.12.2021 24.12.2021 27.12.2021 4,9065 19,68 21,18 9.224.220 1 Evet
3 28.03.2022 25.03.2022 28.03.2022 4,3622 17,4968 18,68 8.200.936 1 Evet
4 27.06.2022 24.06.2022 27.06.2022 4,325 17,3476 18,51 8.131.000 1 Evet
5 26.09.2022 23.09.2022 26.09.2022
6 26.12.2022 23.12.2022 26.12.2022
7 27.03.2023 24.03.2023 27.03.2023
8 26.06.2023 23.06.2023 26.06.2023
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 26.06.2023 23.06.2023 26.06.2023

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. BBB+ (Trk) 28.09.2021 Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Ek Açıklamalar
728 gün vadeli 188.000.000,-TL nominal değerli borçlanma aracının kupon ödemesi




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039807


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MAKIM 18,82 7.625.977 % 9,99  
RODRG 22,30 8.829.319 % 9,96  
DOKTA 34,90 11.690.561 % 9,75  
BALAT 14,20 1.015.272 % 9,65  
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Altın Gr. 975 975 6,37  
Cumhuriyet 6.527 6.625 32,00  
Tam 6.496 6.622 30,00  
Yarım 3.184 3.239 15,00  
Çeyrek 1.595 1.619 7,00  
Gümüş.Ons 20,80 20,84 -0,34  
Gümüş Gr. 11,15 11,17 -0,09  
B. Petrol 114 114 2,78  
Seans Raporu 18:05
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