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***GAPIN*** GAP İNŞAAT YATIRIM VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

29.09.2022 15:09
***GAPIN*** GAP İNŞAAT YATIRIM VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bil


***GAPIN*** GAP İNŞAAT YATIRIM VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRSGAPI62510 ISIN kodlu tahvilin kupon ödemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Kupon Ödemesi
Düzeltme Nedeni TRSGAPI62510 ISIN kodlu tahvilin kupon oranı ve kupon ödeme açıklaması

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 24.05.2022

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 1.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi 16.06.2022

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Merkezi Saklamacı Kuruluş MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 26.06.2025
Vade (Gün Sayısı) 1.092
Faiz Oranı Türü Değişken
Değişken Faiz Referansı TREA
Ek Getiri +300
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSGAPI62510
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 16.06.2022
Ödeme Türü TL Ödemeli
Satışa Başlanma Tarihi 30.06.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi 30.06.2022
Borsada İşlem Görme Durumu Hayır
Vade Başlangıç Tarihi 30.06.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 655.000.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 12
Döviz Cinsi TRY
Kupon Ödeme Sıklığı 3 Ayda Bir

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 29.09.2022 28.09.2022 29.09.2022 Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş
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imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BERA 19,91 432.635.320 % 10,00  
CONSE 4,51 150.056.555 % 10,00  
ESEN 45,54 109.923.489 % 10,00  
UZERB 46,94 1.497.996 % 9,98  
EKIZ 14,45 2.580.354 % 9,97  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 18,5203 18,5324 % 0,14  
Euro 18,1220 18,1316 % -0,14  
Sterlin 20,5646 20,6678 % 0,27  
Frank 18,7691 18,8822 % -0,64  
Riyal 4,9156 4,9402 % 0,14  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.670 1.671 9,99  
Altın Gr. 996 996 7,88  
Cumhuriyet 6.656 6.757 77,00  
Tam 6.686 6.784 52,00  
Yarım 3.253 3.316 25,00  
Çeyrek 1.631 1.659 13,00  
Gümüş.Ons 19,19 19,21 0,37  
Gümüş Gr. 11,44 11,45 0,23  
B. Petrol 86,69 86,69 -0,49  
Seans Raporu 18:05
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