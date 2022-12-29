***GAPIN*** GAP İNŞAAT YATIRIM VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









021 24.09.2021 27.09.2021 5,4832 22 23,88 10.308.416 1 Evet2 27.12.2021 24.12.2021 27.12.2021 4,9065 19,68 21,18 9.224.220 1 Evet3 28.03.2022 25.03.2022 28.03.2022 4,3622 17,4968 18,68 8.200.936 1 Evet4 27.06.2022 24.06.2022 27.06.2022 4,325 17,3476 18,51 8.131.000 1 Evet5 26.09.2022 23.09.2022 26.09.2022 4,2395 17,004588 18,12 7.970.260 1 Evet6 26.12.2022 23.12.2022 26.12.2022 3,49 13,98 14,73 6.554.056 1 Evet7 27.03.2023 24.03.2023 27.03.20238 26.06.2023 23.06.2023 26.06.2023Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 26.06.2023 23.06.2023 26.06.2023* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Derecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. BBB+ (Trk) 26.09.2022 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk Açıklamalar728 gün vadeli 188.000.000,-TL nominal değerli borçlanma aracının kupon ödemesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091127BIST