***GAPIN*** GAP İNŞAAT YATIRIM VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
29.12.2022 14:08
021 24.09.2021 27.09.2021 5,4832 22 23,88 10.308.416 1 Evet
2 27.12.2021 24.12.2021 27.12.2021 4,9065 19,68 21,18 9.224.220 1 Evet
3 28.03.2022 25.03.2022 28.03.2022 4,3622 17,4968 18,68 8.200.936 1 Evet
4 27.06.2022 24.06.2022 27.06.2022 4,325 17,3476 18,51 8.131.000 1 Evet
5 26.09.2022 23.09.2022 26.09.2022 4,2395 17,004588 18,12 7.970.260 1 Evet
6 26.12.2022 23.12.2022 26.12.2022 3,49 13,98 14,73 6.554.056 1 Evet
7 27.03.2023 24.03.2023 27.03.2023
8 26.06.2023 23.06.2023 26.06.2023
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 26.06.2023 23.06.2023 26.06.2023
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet
İhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. BBB+ (Trk) 26.09.2022 Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Ek Açıklamalar
728 gün vadeli 188.000.000,-TL nominal değerli borçlanma aracının kupon ödemesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091127
BIST