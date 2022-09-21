***GAPIN*** GAP İNŞAAT YATIRIM VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***GAPIN*** GAP İNŞAAT YATIRIM VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoBerk Kiper Bütçe Planlama ve Raporlama Müdürü (+90) 212 306 53 13 berk.kiper@gapinsaat.comVeysel Polat Bütçe Planlama ve Raporlama Uzmanı (+90) 212 306 54 21 veysel.polat@gapinsaat.comhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064408BIST