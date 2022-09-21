***GAPIN*** GAP İNŞAAT YATIRIM VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
21.09.2022 11:09
***GAPIN*** GAP İNŞAAT YATIRIM VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Berk Kiper Bütçe Planlama ve Raporlama Müdürü (+90) 212 306 53 13 berk.kiper@gapinsaat.com
Veysel Polat Bütçe Planlama ve Raporlama Uzmanı (+90) 212 306 54 21 veysel.polat@gapinsaat.com
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064408
BIST
11:273.237
En Yüksek
|Değişim
|: -1,22%
|| -40,08
|Açılış
|: 3.269
|
|Önceki Kapanış
|: 3.278
|
3.296
En Düşük
3.225
11:2718,3220
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0032
|Açılış
|: 18,4250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4200
|
18,3656
En Düşük
18,3024
11:2718,1670
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -0,0873
|Açılış
|: 18,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3800
|
18,3101
En Düşük
18,1148
11:27984,25
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 4,24
|Açılış
|: 984,25
|
|Önceki Kapanış
|: 980,01
|
987,04
En Düşük
978,15
BIST En Aktif Hisseler11:25
|ULUSE
|118,80
|8.441.379
|% 10,00
|
|CRDFA
|3,38
|26.476.733
|% 9,74
|
|ATSYH
|151,90
|2.278.348
|% 9,52
|
|ULUUN
|23,52
|223.609.448
|% 8,49
|
|ELITE
|25,06
|37.338.334
|% 8,20
|
|ISGYO
|12,47
|6.429.058
|% -9,96
|
|ROYAL
|4,40
|1.318.130
|% -9,84
|
|SKBNK
|3,12
|215.908.644
|% -9,83
|
|TSKB
|3,58
|93.546.216
|% -9,82
|
|IHAAS
|61,90
|9.986.341
|% -8,84
|
|THYAO
|69,85
|2.260.428.724
|% -3,59
|
|VAKBN
|8,38
|1.098.149.453
|% -0,59
|
|HALKB
|8,49
|975.981.999
|% 0,95
|
|YKBNK
|7,06
|774.584.775
|% -1,40
|
|ISCTR
|8,11
|764.735.931
|% -2,17
|
|EKGYO
|3,90
|513.105.785
|% -2,74
|
|VAKBN
|8,38
|1.098.149.453
|% -0,59
|
|ZOREN
|3,84
|483.619.007
|% 6,67
|
|HALKB
|8,49
|975.981.999
|% 0,95
|
|YKBNK
|7,06
|774.584.775
|% -1,40
|
|11:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,3090
|18,3194
|% 0,00
|
|Euro
|18,1522
|18,1631
|% -0,50
|
|Sterlin
|20,7017
|20,8055
|% -0,35
|
|Frank
|18,8636
|18,9773
|% -0,23
|
|Riyal
|4,8555
|4,8798
|% 0,07
|
|11:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.672
|1.672
|6,65
|
|Altın Gr.
|984
|984
|3,78
|
|Cumhuriyet
|6.645
|6.745
|3,00
|
|Tam
|6.693
|6.795
|20,00
|
|Yarım
|3.261
|3.314
|15,00
|
|Çeyrek
|1.636
|1.658
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|19,39
|19,41
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|11,41
|11,42
|0,07
|
|B. Petrol
|92,82
|92,82
|2,20
|
Seans Raporu
11:25
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-
11:40TAVHL
Yüzde -5.16 oranında düşüşle 68.00 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 018, 068 adet işlem
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11:39ORCAY
Yüzde -73.27 oranında düşüşle 7.17 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 926, 556 adet işlem
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11:37IHAAS
Yüzde -8.84 oranında düşüşle 61.90 lira fiyatla işlem gören hissede 155, 395 adet işlem
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11:36XU100
Endeks 3, 242 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 08 altında . İşlem hacmi 17, 420.00 milyon TL de
-
11:36ORCAY
Yüzde -73.34 oranında düşüşle 7.15 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 824, 144 adet işlem