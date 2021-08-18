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***GAPIN*** GAP İNŞAAT YATIRIM VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)

18.08.2021 22:11



***GAPIN*** GAP İNŞAAT YATIRIM VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
18/08/2021
Karar Sayısı
8
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

Sermaye Piyasası Kurulu'nun
Seri II.14.1 Sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği ("Tebliğ") ‘nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Uyarınca
          Sorumluluk Beyanımız         Şirketimiz, Gap İnşaat Yatırım Ve Dış Ticaret A.Ş., tarafından hazırlanan ve bağımsız denetim firması tarafından denetime tabi tutulmuş olan 01.01.2021 ila 30.06.2021 arası döneme ilişkin, Türkiye Muhasebe Standartları/ Türkiye Finansal Raporlama Standartları ( "TMS/TFRS") ve SPK tarafından belirlenen formatlara uyumlu hazırlanan dipnotları ile birlikte konsolide finansal durum tablosu, konsolide kar veya zarar ve gelir tablosu, özkaynak değişim tablosu ve nakit akış tablosu ile  ilgili döneme ait yıllık faaliyet raporunun         * Tarafımızca incelendiğini,    * Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yukarıda beyan edilen raporların önemli konularında gerçeğe aykırı bir açıklama ve/veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,    * Şirketimizde görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, ilgili Tebliğ uyarınca hazırlanmış finansal tabloların Şirketimizin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği, Şirketin finansal durumu ile karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını ve                yapılan bu açıklamamızdan dolayı sorumlu olduğumuzu kabul ve beyan ederiz.                Saygılarımızla                                                   Gap İnşaat Yatırım ve Dış Ticaret A.Ş.'yi temsilen                                     Mustafa Fatih Genç                                                    Rıza Ağın                                                      Yönetim Kurulu Üyesi                                            Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959183


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Cumhuriyet 3.255 3.304 22,00  
Tam 3.233 3.315 16,07  
Yarım 1.563 1.603 7,77  
Çeyrek 784 802 3,89  
Gümüş.Ons 23,37 23,40 -0,12  
Gümüş Gr. 6,39 6,40 0,01  
B. Petrol 66,30 66,30 -1,93  
Seans Raporu 16:34
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