***GAPIN*** GAP İNŞAAT YATIRIM VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)









***GAPIN*** GAP İNŞAAT YATIRIM VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiFinansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi18/08/2021Karar SayısıSermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk BeyanıSermaye Piyasası Kurulu'nunSeri II.14.1 Sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği ("Tebliğ") ‘nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi UyarıncaSorumluluk Beyanımız Şirketimiz, Gap İnşaat Yatırım Ve Dış Ticaret A.Ş., tarafından hazırlanan ve bağımsız denetim firması tarafından denetime tabi tutulmuş olan 01.01.2021 ila 30.06.2021 arası döneme ilişkin, Türkiye Muhasebe Standartları/ Türkiye Finansal Raporlama Standartları ( "TMS/TFRS") ve SPK tarafından belirlenen formatlara uyumlu hazırlanan dipnotları ile birlikte konsolide finansal durum tablosu, konsolide kar veya zarar ve gelir tablosu, özkaynak değişim tablosu ve nakit akış tablosu ile ilgili döneme ait yıllık faaliyet raporunun * Tarafımızca incelendiğini, * Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yukarıda beyan edilen raporların önemli konularında gerçeğe aykırı bir açıklama ve/veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, * Şirketimizde görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, ilgili Tebliğ uyarınca hazırlanmış finansal tabloların Şirketimizin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği, Şirketin finansal durumu ile karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını ve yapılan bu açıklamamızdan dolayı sorumlu olduğumuzu kabul ve beyan ederiz. Saygılarımızla Gap İnşaat Yatırım ve Dış Ticaret A.Ş.'yi temsilen Mustafa Fatih Genç Rıza Ağın Yönetim Kurulu Üyesi Mali İşler Genel Müdür Yardımcısıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959183BIST