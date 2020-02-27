***GARAN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
27.02.2020 16:03
***GARAN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [GARAN]
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Türkçe
Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
17/12/2019
Borçlanma Aracı İşlem Görecek Şirketin Unvanı
T. Garanti Bankası A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Borçlanma Aracı Türü
Bono
ISIN Kodu
TRFGRAN42069
Nominal Değer (TL)
40.027.358
Vade Başlangıç Tarihi
27/02/2020
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
02/03/2020
Vadesi (Gün)
61
İtfa Tarihi
28/04/2020
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822014
BIST
17:14111.552
En Yüksek
|Değişim
|: -3,14%
|| -3.619,56
|Açılış
|: 113.976
|
|Önceki Kapanış
|: 115.171
|
114.464
En Düşük
111.353
17:146,1762
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0237
|Açılış
|: 6,1730
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1600
|
6,1775
En Düşük
6,1506
17:146,7839
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 0,0864
|Açılış
|: 6,7650
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6930
|
6,7839
En Düşük
6,6963
17:14327,70
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 3,71
|Açılış
|: 327,70
|
|Önceki Kapanış
|: 323,99
|
328,21
En Düşük
323,71
BIST En Aktif Hisseler
|KRONT
|24,68
|71.454.593
|% 19,92
|
|OYAYO
|3,38
|60.950.924
|% 14,97
|
|OLMIP
|4,79
|16.402.828
|% 11,92
|
|EKIZ
|1,24
|296.615
|% 9,73
|
|MEMSA
|0,34
|432.674
|% 9,68
|
|ALGYO
|15,46
|148.031.502
|% -13,15
|
|SNPAM
|5,55
|1.943.401
|% -11,90
|
|BURCE
|6,74
|4.299.651
|% -10,85
|
|IHYAY
|1,17
|99.265.768
|% -10,69
|
|MRSHL
|53,90
|17.092.072
|% -10,17
|
|THYAO
|12,53
|2.356.762.030
|% -5,36
|
|ASELS
|28,04
|1.098.582.226
|% -3,31
|
|KRDMD
|2,78
|829.572.131
|% -4,47
|
|IHLGM
|1,30
|541.415.591
|% -2,26
|
|GARAN
|10,26
|475.618.797
|% -3,48
|
|IHLGM
|1,30
|541.415.591
|% -2,26
|
|KRDMD
|2,78
|829.572.131
|% -4,47
|
|EKGYO
|1,49
|339.630.274
|% -1,97
|
|THYAO
|12,53
|2.356.762.030
|% -5,36
|
|ODAS
|2,07
|319.652.249
|% -5,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9293
|7,9691
|% 0,13
|
|Frank
|6,3444
|6,3826
|% 1,09
|
|Riyal
|1,6408
|1,6490
|% 0,37
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.652
|1.653
|16,13
|
|Altın Gr.
|328
|328
|3,93
|
|Cumhuriyet
|2.171
|2.204
|23,00
|
|Tam
|2.164
|2.218
|28,16
|
|Yarım
|1.046
|1.073
|13,62
|
|Çeyrek
|525
|536
|6,82
|
|Gümüş.Ons
|17,96
|18,01
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,56
|3,57
|0,03
|
|B. Petrol
|50,97
|50,97
|-1,84
|