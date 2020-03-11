***GARAN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
11.03.2020 16:59
***GARAN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [GARAN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
17/12/2019
Borçlanma Aracı İşlem Görecek Şirketin Unvanı
Türkiye Garanti Bankası A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Borçlanma Aracı Türü
Bono
ISIN Kodu
TRFGRAN52019
Nominal Değer (TL)
125.490.385
Vade Başlangıç Tarihi
11/03/2020
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
13/03/2020
Vadesi (Gün)
56
İtfa Tarihi
06/05/2020
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827117
BIST
18:05100.966
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -96,24
|Açılış
|: 100.416
|
|Önceki Kapanış
|: 101.063
|
102.839
En Düşük
98.806
18:056,1977
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,0412
|Açılış
|: 6,1950
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1430
|
6,2029
En Düşük
6,1306
18:056,9987
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,0511
|Açılış
|: 7,0040
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9630
|
7,0373
En Düşük
6,9390
18:05328,43
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 1,85
|Açılış
|: 328,43
|
|Önceki Kapanış
|: 326,58
|
332,13
En Düşük
326,41
BIST En Aktif Hisseler
|SELEC
|7,38
|136.430.188
|% 20,00
|
|ECZYT
|11,02
|137.664.615
|% 19,91
|
|DEVA
|9,94
|158.678.790
|% 19,90
|
|CRFSA
|7,11
|107.927.201
|% 19,90
|
|ECILC
|3,99
|230.093.201
|% 19,82
|
|ISKUR
|298.999,90
|899.500
|% -21,32
|
|OYAYO
|4,78
|783.480
|% -14,95
|
|ESCOM
|2,05
|16.088.817
|% -14,94
|
|OZBAL
|1,55
|2.689.241
|% -14,84
|
|BRKSN
|2,95
|2.731.052
|% -14,74
|
|ASELS
|26,16
|1.150.726.140
|% 1,00
|
|THYAO
|9,61
|960.728.251
|% -3,61
|
|GARAN
|9,58
|566.394.627
|% 2,46
|
|TSPOR
|4,30
|351.887.791
|% -9,85
|
|ODAS
|1,61
|301.995.162
|% -6,40
|
|IHLGM
|1,12
|222.536.329
|% -5,88
|
|ODAS
|1,61
|301.995.162
|% -6,40
|
|CEMAS
|0,92
|163.361.084
|% -8,00
|
|EKGYO
|1,24
|174.539.654
|% -3,13
|
|ADESE
|1,32
|166.344.876
|% 5,60
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9873
|8,0274
|% 0,76
|
|Frank
|6,5958
|6,6355
|% 1,11
|
|Riyal
|1,6461
|1,6544
|% 0,64
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.649
|1.649
|-0,56
|
|Altın Gr.
|330
|330
|3,28
|
|Cumhuriyet
|2.190
|2.223
|29,00
|
|Tam
|2.180
|2.234
|24,60
|
|Yarım
|1.054
|1.081
|11,90
|
|Çeyrek
|528
|540
|5,95
|
|Gümüş.Ons
|16,85
|16,89
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,37
|3,37
|0,02
|
|B. Petrol
|36,21
|36,21
|-1,01
|