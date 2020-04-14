***GARAN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
14.04.2020 14:15
***GARAN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [GARAN]
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Türkçe
Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
17/12/2019
Borçlanma Aracı İşlem Görecek Şirketin Unvanı
T. Garanti Bankası A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Borçlanma Aracı Türü
Bono
ISIN Kodu
TRFGRAN62034
Nominal Değer (TL)
404.259.127
Vade Başlangıç Tarihi
14/04/2020
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
16/04/2020
Vadesi (Gün)
58
İtfa Tarihi
11/06/2020
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837777
BIST
15:2198.032
En Yüksek
|Değişim
|: 1,69%
|| 1.633,33
|Açılış
|: 97.491
|
|Önceki Kapanış
|: 96.399
|
98.316
En Düşük
97.273
15:216,7956
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0249
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7965
En Düşük
6,7646
15:217,4553
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 0,0722
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4566
En Düşük
7,3720
15:21377,19
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 4,20
|Açılış
|: 377,19
|
|Önceki Kapanış
|: 373,00
|
377,19
En Düşük
372,64
BIST En Aktif Hisseler
|MTRYO
|3,52
|20.076.373
|% 10,00
|
|UZERB
|2,86
|196.864
|% 10,00
|
|KLNMA
|48,88
|37.915.942
|% 9,99
|
|DOCO
|462,50
|13.090.687
|% 9,99
|
|SODSN
|20,58
|70.034
|% 9,99
|
|PRZMA
|3,95
|29.483.553
|% -9,20
|
|TACTR
|3,06
|291.860
|% -8,93
|
|MZHLD
|11,50
|30.682
|% -8,00
|
|IHEVA
|2,37
|112.543.113
|% -7,78
|
|COSMO
|2,11
|11.463
|% -7,05
|
|THYAO
|10,78
|1.361.384.097
|% 5,79
|
|ASELS
|26,10
|1.130.967.780
|% 4,65
|
|PGSUS
|61,10
|553.947.623
|% 9,11
|
|GARAN
|8,59
|478.875.866
|% 1,54
|
|GSRAY
|2,64
|428.642.562
|% 2,33
|
|GSRAY
|2,64
|428.642.562
|% 2,33
|
|IHLGM
|1,10
|157.551.897
|% 2,80
|
|IEYHO
|0,61
|84.005.877
|% 1,67
|
|THYAO
|10,78
|1.361.384.097
|% 5,79
|
|YKBNK
|2,04
|210.968.691
|% 0,99
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5041
|8,5468
|% 0,78
|
|Frank
|7,0346
|7,0770
|% 0,98
|
|Riyal
|1,8012
|1,8103
|% 0,37
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.729
|1.731
|16,17
|
|Altın Gr.
|376
|377
|3,66
|
|Cumhuriyet
|2.408
|2.467
|23,30
|
|Tam
|2.475
|2.539
|24,10
|
|Yarım
|1.204
|1.235
|11,70
|
|Çeyrek
|604
|618
|5,90
|
|Gümüş.Ons
|15,59
|15,65
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,41
|0,05
|
|B. Petrol
|31,41
|31,41
|-0,33
|
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