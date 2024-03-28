***GARAN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı









***GARAN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayırİlgili Şirketler GARAN29.03.2024 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.Kar Payı ÖdemesiPay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) AçıklamaGARANTI BANKASI GARAN 3,11899 2,807091Ek Açıklamalarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1263762BIST