***GARAN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.03.2020 17:08
***GARAN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GARAN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831073
BIST
16:5685.723
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 527,58
|Açılış
|: 87.217
|
|Önceki Kapanış
|: 85.195
|
88.093
En Düşük
85.459
16:566,5469
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0026
|Açılış
|: 6,5040
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5440
|
6,5532
En Düşük
6,4561
16:567,0215
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0202
|Açılış
|: 6,9820
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0620
|
7,0307
En Düşük
6,9588
16:56314,61
En Yüksek
|Değişim
|: 1,48%
|| 4,59
|Açılış
|: 314,22
|
|Önceki Kapanış
|: 310,02
|
316,50
En Düşük
306,40
BIST En Aktif Hisseler
|ASUZU
|7,59
|2.173.237
|% 10,00
|
|DESA
|2,20
|1.468.688
|% 10,00
|
|MRSHL
|38,72
|644.665
|% 10,00
|
|BURVA
|12,65
|14.562
|% 10,00
|
|EGCYO
|0,22
|8.549
|% 10,00
|
|MTRYO
|4,76
|19.074
|% -9,33
|
|KLMSN
|10,32
|27.202.144
|% -7,94
|
|TSPOR
|2,02
|203.005.773
|% -7,76
|
|ISYAT
|2,84
|148.195.688
|% -4,70
|
|DOBUR
|2,84
|3.013.205
|% -3,73
|
|GARAN
|7,49
|788.495.338
|% -1,19
|
|THYAO
|7,99
|490.471.450
|% 0,63
|
|ASELS
|21,30
|389.280.486
|% 0,95
|
|ECILC
|3,32
|243.140.272
|% 9,93
|
|YKBNK
|1,92
|216.791.671
|% 1,05
|
|YKBNK
|1,92
|216.791.671
|% 1,05
|
|GARAN
|7,49
|788.495.338
|% -1,19
|
|ODAS
|1,22
|124.332.782
|% 3,39
|
|TSPOR
|2,02
|203.005.773
|% -7,76
|
|ECILC
|3,32
|243.140.272
|% 9,93
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6920
|7,7306
|% 2,64
|
|Frank
|6,6290
|6,6690
|% 0,28
|
|Riyal
|1,7384
|1,7471
|% 0,18
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.490
|1.490
|18,16
|
|Altın Gr.
|313
|313
|3,06
|
|Cumhuriyet
|2.100
|2.132
|28,00
|
|Tam
|2.087
|2.141
|33,52
|
|Yarım
|1.009
|1.036
|16,22
|
|Çeyrek
|506
|518
|8,11
|
|Gümüş.Ons
|12,52
|12,57
|0,43
|
|Gümüş Gr.
|2,65
|2,66
|0,11
|
|B. Petrol
|28,13
|28,13
|-0,34
|
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