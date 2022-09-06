***GARAN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.09.2022 11:17
***GARAN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [GARAN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GARAN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060406
BIST
11:183.304
En Yüksek
|Değişim
|: -1,62%
|| -54,33
|Açılış
|: 3.382
|
|Önceki Kapanış
|: 3.358
|
3.449
En Düşük
3.302
11:1818,2299
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0142
|Açılış
|: 18,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2580
|
18,2311
En Düşük
18,1962
11:1818,1714
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0781
|Açılış
|: 18,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1050
|
18,2140
En Düşük
18,0825
11:181.005,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 3,57
|Açılış
|: 1.005,39
|
|Önceki Kapanış
|: 1.001,82
|
1.011,48
En Düşük
1.001,16
BIST En Aktif Hisseler11:16
|ICBCT
|8,72
|22.536.879
|% 9,96
|
|ROYAL
|4,31
|717.395
|% 9,95
|
|VKING
|7,64
|5.444.486
|% 9,93
|
|HALKB
|10,85
|646.098.300
|% 9,93
|
|INVEO
|18,46
|93.727.553
|% 9,23
|
|MTRKS
|38,52
|8.430.988
|% -9,96
|
|DOGUB
|9,14
|9.382.760
|% -9,95
|
|BJKAS
|7,37
|99.547.699
|% -8,56
|
|DYOBY
|19,40
|29.355.220
|% -6,73
|
|COSMO
|36,20
|263.319
|% -6,70
|
|YKBNK
|8,13
|4.177.562.196
|% 0,25
|
|EREGL
|32,24
|3.340.444.144
|% 4,07
|
|KRDMD
|13,76
|2.389.275.930
|% 6,83
|
|AKBNK
|14,81
|2.282.173.992
|% 4,37
|
|THYAO
|74,40
|1.969.618.623
|% -1,00
|
|YKBNK
|8,13
|4.177.562.196
|% 0,25
|
|EKGYO
|4,40
|1.784.954.486
|% 0,46
|
|KRDMD
|13,76
|2.389.275.930
|% 6,83
|
|AKBNK
|14,81
|2.282.173.992
|% 4,37
|
|ISCTR
|9,85
|1.251.349.880
|% 2,18
|
|11:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2239
|18,2344
|% 0,10
|
|Euro
|18,1590
|18,1686
|% 0,42
|
|Sterlin
|21,0023
|21,1076
|% 0,36
|
|Frank
|18,5381
|18,6498
|% 0,09
|
|Riyal
|4,8355
|4,8597
|% 0,07
|
|11:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.715
|1.715
|4,84
|
|Altın Gr.
|1.005
|1.006
|3,74
|
|Cumhuriyet
|6.731
|6.833
|2,00
|
|Tam
|6.770
|6.827
|15,00
|
|Yarım
|3.299
|3.339
|8,00
|
|Çeyrek
|1.654
|1.671
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|18,42
|18,45
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|10,78
|10,80
|0,15
|
|B. Petrol
|95,56
|95,56
|-0,18
|
Seans Raporu
11:16
daha fazla
-
11:31AKBNK
Yüzde 4.37 oranında artışla 14.81 lira fiyatla işlem gören hissede 154, 185, 900 adet işlem
-
11:30XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 58, 77 artarak (% 1.60 ) 3, 728
-
11:30XU100
Endeks 3, 400 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 22 üstünde . İşlem hacmi 35, 765.00 milyon TL de
-
11:30KLKIM
Yüzde 6.53 oranında artışla 27.42 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 018, 620 adet işlem
-
11:29AKBNK
Yüzde 5.14 oranında artışla 14.92 lira fiyatla işlem gören hissede 146, 023, 668 adet işlem