***GARAN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.09.2022 11:57
***GARAN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GARAN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064194
BIST
12:383.211
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 11,03
|Açılış
|: 3.221
|
|Önceki Kapanış
|: 3.200
|
3.280
En Düşük
3.150
12:3818,3059
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0120
|Açılış
|: 18,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4800
|
18,3293
En Düşük
18,2834
12:3818,3390
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0084
|Açılış
|: 18,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4300
|
18,4350
En Düşük
18,3092
12:38981,91
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -2,23
|Açılış
|: 981,91
|
|Önceki Kapanış
|: 984,14
|
988,10
En Düşük
981,30
BIST En Aktif Hisseler12:36
|PINSU
|8,83
|45.329.210
|% 9,83
|
|HKTM
|36,98
|50.480.713
|% 8,64
|
|ZOREN
|3,54
|373.917.604
|% 7,93
|
|SMRTG
|49,30
|332.786.435
|% 7,22
|
|ATSYH
|135,00
|4.940.460
|% 7,06
|
|TSKB
|3,97
|10.299.232
|% -9,98
|
|ISGYO
|13,85
|3.129.408
|% -9,95
|
|VAKBN
|8,43
|3.198.828.947
|% -9,94
|
|SKBNK
|3,46
|12.792.522
|% -9,90
|
|HALKB
|8,09
|1.634.640.128
|% -9,61
|
|VAKBN
|8,43
|3.198.828.947
|% -9,94
|
|THYAO
|70,10
|2.359.823.798
|% 1,96
|
|ISCTR
|7,91
|2.016.142.452
|% 0,25
|
|ASELS
|30,04
|1.902.348.073
|% -1,25
|
|GARAN
|19,20
|1.712.989.435
|% -2,09
|
|VAKBN
|8,43
|3.198.828.947
|% -9,94
|
|ISCTR
|7,91
|2.016.142.452
|% 0,25
|
|EKGYO
|3,84
|906.839.469
|% -2,54
|
|YKBNK
|6,92
|1.457.965.079
|% 2,67
|
|HALKB
|8,09
|1.634.640.128
|% -9,61
|
|12:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2993
|18,3085
|% 0,08
|
|Euro
|18,3208
|18,3352
|% 0,03
|
|Sterlin
|20,8587
|20,9633
|% 0,18
|
|Frank
|18,8631
|18,9768
|% -0,01
|
|Riyal
|4,8534
|4,8777
|% 0,22
|
|12:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.667
|1.668
|-8,33
|
|Altın Gr.
|982
|982
|-2,41
|
|Cumhuriyet
|6.643
|6.743
|1,00
|
|Tam
|6.672
|6.756
|-33,00
|
|Yarım
|3.251
|3.290
|-16,00
|
|Çeyrek
|1.631
|1.646
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|19,28
|19,30
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|11,36
|11,37
|-0,12
|
|B. Petrol
|92,30
|92,30
|0,30
|