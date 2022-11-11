***GARAN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.11.2022 17:38
***GARAN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GARAN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079556
BIST
17:354.457
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -10,02
|Açılış
|: 4.541
|
|Önceki Kapanış
|: 4.467
|
4.552
En Düşük
4.446
17:3518,5488
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0589
|Açılış
|: 18,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5550
|
18,5893
En Düşük
18,4566
17:3519,0927
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 0,2409
|Açılış
|: 19,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7200
|
19,1409
En Düşük
18,8141
17:351.049,18
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 5,67
|Açılış
|: 1.049,18
|
|Önceki Kapanış
|: 1.043,51
|
1.054,73
En Düşük
1.039,37
BIST En Aktif Hisseler17:33
|TMPOL
|31,24
|43.333.729
|% 10,00
|
|BRYAT
|956,30
|201.565.658
|% 10,00
|
|AKENR
|4,40
|89.422.295
|% 10,00
|
|VERUS
|96,80
|54.694.196
|% 10,00
|
|CELHA
|28,60
|28.022.402
|% 10,00
|
|SNGYO
|4,23
|21.945.202
|% -10,00
|
|GLBMD
|10,95
|49.774.950
|% -9,95
|
|KZBGY
|16,65
|239.849.642
|% -9,31
|
|TURGG
|264,20
|38.275.279
|% -9,02
|
|IZFAS
|5,39
|14.984.400
|% -5,60
|
|THYAO
|112,00
|8.227.995.549
|% -1,23
|
|EREGL
|36,68
|6.260.604.738
|% -2,29
|
|ASELS
|38,84
|5.666.218.545
|% 2,10
|
|PETKM
|14,25
|3.613.589.505
|% -1,59
|
|EKGYO
|5,21
|3.358.411.766
|% -3,16
|
|EKGYO
|5,21
|3.358.411.766
|% -3,16
|
|YKBNK
|9,66
|2.834.758.827
|% -1,13
|
|ODAS
|10,74
|3.025.104.017
|% 7,62
|
|SKBNK
|2,17
|593.076.607
|% -2,69
|
|PETKM
|14,25
|3.613.589.505
|% -1,59
|
|17:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5304
|18,5445
|% 0,30
|
|Euro
|19,0604
|19,0923
|% 1,28
|
|Sterlin
|21,7021
|21,8110
|% 0,51
|
|Frank
|19,4093
|19,5263
|% 1,77
|
|Riyal
|4,9190
|4,9436
|% 0,32
|
|17:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.760
|1.761
|4,45
|
|Altın Gr.
|1.052
|1.052
|8,48
|
|Cumhuriyet
|6.970
|7.075
|124,00
|
|Tam
|6.940
|7.063
|45,00
|
|Yarım
|3.370
|3.453
|22,00
|
|Çeyrek
|1.685
|1.726
|11,00
|
|Gümüş.Ons
|21,43
|21,46
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|12,85
|12,86
|-0,03
|
|B. Petrol
|96,48
|96,48
|2,81
|
Seans Raporu
17:33
daha fazla
-
17:48PENGD
Yüzde -3.81 oranında düşüşle 7.07 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 770, 692 adet işlem
-
17:47ETILR
Yüzde -5.01 oranında düşüşle 9.49 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 746, 157 adet işlem
-
17:46IMASM
Yüzde -4.19 oranında düşüşle 123.60 lira fiyatla işlem gören hissede 100, 671 adet işlem
-
17:45IZFAS
Yüzde -4.73 oranında düşüşle 5.44 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 684, 871 adet işlem
-
17:44XU100
Endeks 4, 469 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 04 üstünde . İşlem hacmi 89, 658.00 milyon TL de