***GARAN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.01.2023 13:11
***GARAN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GARAN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1100879
BIST
13:324.619
En Yüksek
|Değişim
|: -2,33%
|| -110,08
|Açılış
|: 4.850
|
|Önceki Kapanış
|: 4.729
|
4.927
En Düşük
4.619
13:3218,7857
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0112
|Açılış
|: 18,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9380
|
18,7897
En Düşük
18,7082
13:3220,2351
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0449
|Açılış
|: 20,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3450
|
20,2567
En Düşük
20,1704
13:321.137,34
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 4,58
|Açılış
|: 1.137,34
|
|Önceki Kapanış
|: 1.132,76
|
1.138,75
En Düşük
1.129,35
BIST En Aktif Hisseler13:32
|SDTTR
|62,30
|11.181.542
|% 9,97
|
|ARMDA
|253,80
|22.649.786
|% 9,97
|
|ONCSM
|34,00
|3.130.312
|% 9,96
|
|KRDMA
|17,07
|311.998.725
|% 8,04
|
|RODRG
|31,28
|12.446.459
|% 6,61
|
|MRGYO
|4,68
|11.607.180
|% -10,00
|
|VKING
|27,00
|1.222.425
|% -9,94
|
|BEYAZ
|17,22
|27.399.101
|% -9,84
|
|POLTK
|1.570,00
|59.083.413
|% -9,65
|
|PCILT
|25,90
|17.241.398
|% -9,44
|
|THYAO
|127,40
|6.873.153.243
|% 1,68
|
|KRDMD
|17,55
|4.411.908.159
|% 2,09
|
|ASELS
|52,25
|3.247.189.476
|% -1,04
|
|EREGL
|36,92
|2.948.984.607
|% 0,22
|
|KOZAL
|512,00
|2.272.877.937
|% -1,31
|
|EKGYO
|7,91
|2.170.381.482
|% -2,10
|
|KRDMD
|17,55
|4.411.908.159
|% 2,09
|
|YKBNK
|8,47
|1.752.116.839
|% -1,40
|
|PETKM
|16,30
|1.761.149.712
|% -2,22
|
|SKBNK
|2,49
|269.520.299
|% -2,35
|
|13:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7824
|18,7857
|% 0,06
|
|Euro
|20,2265
|20,2351
|% 0,22
|
|Sterlin
|22,7603
|22,8745
|% 0,12
|
|Frank
|20,0596
|20,1805
|% -0,10
|
|Riyal
|4,9857
|5,0107
|% 0,05
|
|13:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.883
|1.883
|6,21
|
|Altın Gr.
|1.137
|1.138
|4,93
|
|Cumhuriyet
|7.638
|7.753
|0,00
|
|Tam
|7.685
|7.731
|-2,00
|
|Yarım
|3.742
|3.783
|0,00
|
|Çeyrek
|1.877
|1.892
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,66
|23,70
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|14,31
|14,33
|0,19
|
|B. Petrol
|83,55
|83,55
|0,88
|