***GARAN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.12.2023 13:23
***GARAN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [GARAN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GARAN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1229282
BIST
'
15:527.334
En Düşük
|Değişim
|: 0,95%
|| 69,17
|Açılış
|: 7.303
|
|Önceki Kapanış
|: 7.265
|
7.203
En Yüksek
7.353
15:5229,3409
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,1889
|Açılış
|: 29,3350
|
|Önceki Kapanış
|: 29,2400
|
29,3820
En Düşük
29,1534
15:5232,3412
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 0,3179
|Açılış
|: 32,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 32,1000
|
32,5011
En Düşük
32,0232
15:521.944,61
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 18,28
|Açılış
|: 1.944,87
|
|Önceki Kapanış
|: 1.926,33
|
1.949,64
En Düşük
1.924,45
BIST En Aktif Hisseler15:52
|TARKM
|489,50
|290.233.375
|% 10,00
|
|PCILT
|31,90
|64.799.031
|% 10,00
|
|ISBTR
|548.815,00
|2.897.630
|% 9,99
|
|SMRTG
|53,80
|78.585.929
|% 9,98
|
|HATSN
|46,98
|180.928.614
|% 9,97
|
|QNBFB
|243,00
|4.219.938
|% -10,00
|
|MRGYO
|4,14
|79.743.141
|% -10,00
|
|SANFM
|34,74
|59.627.604
|% -10,00
|
|VANGD
|18,47
|10.897.003
|% -9,99
|
|MAGEN
|9,01
|123.534.371
|% -9,99
|
|THYAO
|229,60
|3.535.667.306
|% 1,50
|
|TUPRS
|144,40
|2.427.061.914
|% 3,88
|
|AKBNK
|37,98
|2.047.055.033
|% -0,16
|
|ISCTR
|22,38
|1.771.896.295
|% -1,06
|
|YKBNK
|20,12
|1.632.933.981
|% 0,30
|
|YKBNK
|20,12
|1.632.933.981
|% 0,30
|
|ISCTR
|22,38
|1.771.896.295
|% -1,06
|
|EKGYO
|6,87
|452.037.026
|% -0,58
|
|PETKM
|17,58
|1.047.534.808
|% 1,15
|
|ZOREN
|4,09
|227.102.761
|% 1,24
|
|15:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,3341
|29,3409
|% 0,65
|
|Euro
|32,3104
|32,3412
|% 0,99
|
|Sterlin
|37,1162
|37,3024
|% 0,51
|
|Frank
|34,0887
|34,2941
|% 0,40
|
|Riyal
|7,7984
|7,8375
|% 0,55
|
|15:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,35
|24,39
|% 0,66
|
|Platin
|973,98
|975,68
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.199,85
|1.205,72
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|79,31
|79,31
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.061,48
|2.061,79
|% 0,66
|