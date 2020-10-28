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***GARAN* *DENIZ* *BRKT* *DNFIN* *INFO* *AKBNK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı

28.10.2020 12:16
GÜNCEL HABERLER



***GARAN******DENIZ******BRKT******DNFIN******INFO******AKBNK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )

Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler AKBNK, BRKT, DENIZ, DNFIN, GARAN, INFO

Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
AKBANK T.A.Ş. AKBNK TRFAKBKA2083 FİNANSMAN BONOSU 28/10/2020 Kupon\Getiri Ödeme
BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKT12122 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 28/10/2020 Kupon\Getiri Ödeme
DENİZBANK A.Ş. DENIZ TRFDZBKE2030 FİNANSMAN BONOSU 28/10/2020 İtfa
DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. DNFIN TRFDNFKE2014 FİNANSMAN BONOSU 28/10/2020 İtfa
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TRFGRAN32128 FİNANSMAN BONOSU 28/10/2020 Kupon\Getiri Ödeme
İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. INFO TRFINFME2025 FİNANSMAN BONOSU 28/10/2020 İtfa
TCMB TRD251023T18 HAZİNE KİRA SERTİFİKASI (TRY) 28/10/2020 Kupon\Getiri Ödeme
TCMB TRT260122T11 DEVLET TAHVİLİ 28/10/2020 Kupon\Getiri Ödeme
TCMB TRT261022T10 DEVLET TAHVİLİ 28/10/2020 Kupon\Getiri Ödeme

Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884627


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DYOBY 12,43 17.550.599 % 10,00  
KARTN 1.648,00 5.087.376 % 10,00  
CASA 33,00 14.960.220 % 10,00  
VANGD 7,37 520.897 % 10,00  
MRSHL 324,10 5.361.082 % 9,98  
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12:35 Alış Satış %  
Dolar 8,2867 8,2898 % 1,28  
Euro 9,7347 9,7392 % 0,83  
Sterlin 10,7072 10,7609 % 0,64  
Frank 9,0448 9,0993 % 0,90  
Riyal 2,2013 2,2123 % 1,24  
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12:35 Alış Satış %  
Altın Ons 1.900 1.900 -7,70  
Altın Gr. 506 506 4,44  
Cumhuriyet 3.345 3.395 27,00  
Tam 3.333 3.416 29,60  
Yarım 1.611 1.652 14,32  
Çeyrek 808 826 7,16  
Gümüş.Ons 24,25 24,27 -0,11  
Gümüş Gr. 6,46 6,47 0,06  
B. Petrol 40,38 40,38 -1,23  
Seans Raporu 12:35
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