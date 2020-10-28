***GARAN* *DENIZ* *BRKT* *DNFIN* *INFO* *AKBNK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı









***GARAN******DENIZ******BRKT******DNFIN******INFO******AKBNK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleriİlgili Şirketler AKBNK, BRKT, DENIZ, DNFIN, GARAN, INFOMerkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem TürüAKBANK T.A.Ş. AKBNK TRFAKBKA2083 FİNANSMAN BONOSU 28/10/2020 Kupon\Getiri ÖdemeBEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKT12122 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 28/10/2020 Kupon\Getiri ÖdemeDENİZBANK A.Ş. DENIZ TRFDZBKE2030 FİNANSMAN BONOSU 28/10/2020 İtfaDENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. DNFIN TRFDNFKE2014 FİNANSMAN BONOSU 28/10/2020 İtfaTÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TRFGRAN32128 FİNANSMAN BONOSU 28/10/2020 Kupon\Getiri ÖdemeİNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. INFO TRFINFME2025 FİNANSMAN BONOSU 28/10/2020 İtfaTCMB TRD251023T18 HAZİNE KİRA SERTİFİKASI (TRY) 28/10/2020 Kupon\Getiri ÖdemeTCMB TRT260122T11 DEVLET TAHVİLİ 28/10/2020 Kupon\Getiri ÖdemeTCMB TRT261022T10 DEVLET TAHVİLİ 28/10/2020 Kupon\Getiri ÖdemeBilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884627BIST