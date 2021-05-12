***GARAN* *DNFIN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
12.05.2021 12:45
***GARAN******DNFIN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )
Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler DNFIN, GARAN
Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. DNFIN TRFDNFK72117 FİNANSMAN BONOSU 12.05.2021 Kupon\Getiri Ödeme
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TRFGRAN52118 FİNANSMAN BONOSU 12.05.2021 İtfa
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TRFGRAN52118 FİNANSMAN BONOSU 12.05.2021 Kupon\Getiri Ödeme
TCMB TRT061124T11 DEVLET TAHVİLİ 12.05.2021 Kupon\Getiri Ödeme
TCMB TRT081123T10 DEVLET TAHVİLİ 12.05.2021 Kupon\Getiri Ödeme
TCMB TRT091122T10 DEVLET TAHVİLİ 12.05.2021 Kupon\Getiri Ödeme
Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936371
BIST
12:351.441
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -3,54
|Açılış
|: 1.441
|
|Önceki Kapanış
|: 1.445
|
1.445
En Düşük
1.438
12:358,4949
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 0,0755
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,5101
En Düşük
8,4116
12:3510,2754
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 0,1008
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9650
|
10,2754
En Düşük
10,1512
12:35496,20
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 4,68
|Açılış
|: 496,20
|
|Önceki Kapanış
|: 491,53
|
497,40
En Düşük
491,15
BIST En Aktif Hisseler12:35
|VAKFN
|11,34
|111.880.962
|% 0,00
|
|CEMAS
|1,39
|191.310.243
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,86
|75.487.300
|% 0,00
|
|BLCYT
|18,92
|6.357.879
|% 0,00
|
|CEOEM
|10,75
|50.582.132
|% 0,00
|
|CEMAS
|1,39
|191.310.243
|% 0,00
|
|VAKFN
|11,34
|111.880.962
|% 0,00
|
|TUPRS
|98,60
|398.775.168
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,16
|19.010.027
|% 0,00
|
|ZOREN
|2,10
|12.936.590
|% 0,00
|
|THYAO
|13,39
|730.730.948
|% 0,00
|
|PETKM
|6,41
|616.500.327
|% 0,00
|
|TUPRS
|98,60
|398.775.168
|% 0,00
|
|EREGL
|19,99
|365.511.983
|% 0,00
|
|KRDMD
|8,41
|318.957.681
|% 0,00
|
|CEMAS
|1,39
|191.310.243
|% 0,00
|
|PETKM
|6,41
|616.500.327
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,11
|134.096.716
|% 0,00
|
|GSRAY
|3,54
|200.868.389
|% 0,00
|
|THYAO
|13,39
|730.730.948
|% 0,00
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4908
|8,4949
|% 0,90
|
|Euro
|10,2689
|10,2754
|% 0,99
|
|Sterlin
|11,8834
|11,9430
|% 0,70
|
|Frank
|9,3223
|9,3785
|% 1,06
|
|Riyal
|2,2579
|2,2692
|% 0,87
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|496
|496
|4,68
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|26,93
|26,98
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|7,36
|7,37
|0,05
|
Seans Raporu
12:35
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15:26
EMNIS, TGSAS, LUKSK değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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