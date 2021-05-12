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***GARAN* *DNFIN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri

12.05.2021 12:45



***GARAN******DNFIN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )

Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler DNFIN, GARAN

Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. DNFIN TRFDNFK72117 FİNANSMAN BONOSU 12.05.2021 Kupon\Getiri Ödeme
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TRFGRAN52118 FİNANSMAN BONOSU 12.05.2021 İtfa
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TRFGRAN52118 FİNANSMAN BONOSU 12.05.2021 Kupon\Getiri Ödeme
TCMB TRT061124T11 DEVLET TAHVİLİ 12.05.2021 Kupon\Getiri Ödeme
TCMB TRT081123T10 DEVLET TAHVİLİ 12.05.2021 Kupon\Getiri Ödeme
TCMB TRT091122T10 DEVLET TAHVİLİ 12.05.2021 Kupon\Getiri Ödeme

Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936371


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VAKFN 11,34 111.880.962 % 0,00  
CEMAS 1,39 191.310.243 % 0,00  
EKGYO 1,86 75.487.300 % 0,00  
BLCYT 18,92 6.357.879 % 0,00  
CEOEM 10,75 50.582.132 % 0,00  
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12:35 Alış Satış %  
Dolar 8,4908 8,4949 % 0,90  
Euro 10,2689 10,2754 % 0,99  
Sterlin 11,8834 11,9430 % 0,70  
Frank 9,3223 9,3785 % 1,06  
Riyal 2,2579 2,2692 % 0,87  
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12:35 Alış Satış %  
Altın Gr. 496 496 4,68  
Cumhuriyet 3.112 3.159 45,00  
Tam 3.100 3.178 48,34  
Yarım 1.498 1.538 23,38  
Çeyrek 752 769 11,69  
Gümüş.Ons 26,93 26,98 -0,08  
Gümüş Gr. 7,36 7,37 0,05  
Seans Raporu 12:35
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