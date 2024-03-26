***GARAN* *DNYVA* *TGB*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GARAN******DNYVA******TGB*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [DNYVA]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamızın takipteki krediler portföyünde yer alan ve toplam anapara ve akdi faiz bakiyesi 29 Ocak 2024 ve 12 Şubat 2024 tarihleri itibarı ile 1.147.910.095,73-TL olan kredi kartı, destek kredisi, çek hesabı, taksitli kredi, kredili mevduat hesabı alacakları ile bunlara bağlı masraf hesabı ve diğer alacak türündeki tahsili gecikmiş alacakları faizleri ile birlikte iki portföy halinde, toplam 525.800.000,00 -TL.'ye Dünya Varlık Yönetim AŞ.'ye, satılmıştır. Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1262349BIST