***GARAN* *DNYVA* *TGB*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.03.2024 10:30
***GARAN******DNYVA******TGB*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamızın takipteki krediler portföyünde yer alan ve toplam anapara ve akdi faiz bakiyesi 29 Ocak 2024 ve 12 Şubat 2024 tarihleri itibarı ile 1.147.910.095,73-TL olan kredi kartı, destek kredisi, çek hesabı, taksitli kredi, kredili mevduat hesabı alacakları ile bunlara bağlı masraf hesabı ve diğer alacak türündeki tahsili gecikmiş alacakları faizleri ile birlikte iki portföy halinde, toplam 525.800.000,00 -TL.'ye Dünya Varlık Yönetim AŞ.'ye, satılmıştır. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1262349
BIST
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13:468.882
En Düşük
|Değişim
|: -1,63%
|| -147,50
|Açılış
|: 9.030
|
|Önceki Kapanış
|: 9.029
|
8.816
En Yüksek
9.049
13:4632,1994
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0928
|Açılış
|: 32,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 32,5400
|
32,2056
En Düşük
32,0860
13:4634,9918
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,1092
|Açılış
|: 35,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 35,2500
|
35,0219
En Düşük
34,8188
13:462.270,14
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 26,27
|Açılış
|: 2.270,14
|
|Önceki Kapanış
|: 2.243,87
|
2.272,64
En Düşük
2.241,01
BIST En Aktif Hisseler13:44
|AKENR
|11,66
|21.303.881
|% 10,00
|
|PKART
|90,90
|74.857.575
|% 9,98
|
|INVEO
|44,98
|83.282.387
|% 9,98
|
|OYAYO
|44,52
|14.708.949
|% 9,98
|
|ODINE
|43,90
|11.254.555
|% 9,97
|
|MAKIM
|24,24
|14.854.385
|% -52,42
|
|PEKGY
|12,71
|629.188.704
|% -9,99
|
|KSTUR
|6.782,50
|8.594.450
|% -9,99
|
|PETKM
|21,30
|4.421.455.635
|% -9,97
|
|DERHL
|10,40
|39.475.629
|% -9,96
|
|THYAO
|283,00
|4.509.284.034
|% -0,96
|
|PETKM
|21,30
|4.421.455.635
|% -9,97
|
|ZOREN
|5,41
|3.413.638.573
|% -6,56
|
|AKBNK
|44,66
|3.080.757.230
|% 1,31
|
|ISCTR
|11,37
|2.662.388.011
|% -0,35
|
|ZOREN
|5,41
|3.413.638.573
|% -6,56
|
|ISCTR
|11,37
|2.662.388.011
|% -0,35
|
|PETKM
|21,30
|4.421.455.635
|% -9,97
|
|EKGYO
|9,62
|930.034.413
|% -1,03
|
|YKBNK
|27,04
|2.584.134.230
|% -0,29
|
|13:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,1906
|32,1983
|% 0,29
|
|Euro
|34,9823
|34,9909
|% 0,31
|
|Sterlin
|40,8258
|41,0305
|% -0,43
|
|Frank
|35,7946
|35,9741
|% -0,78
|
|Riyal
|8,6035
|8,6466
|% -0,56
|
|13:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,72
|24,75
|% 0,66
|
|Platin
|903,46
|904,77
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.001,23
|1.003,86
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|85,75
|85,75
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.195,98
|2.196,30
|% 0,66
|