***GARAN* *EMIRV* *GLCVY* *TGB*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GARAN******EMIRV******GLCVY******TGB*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [GLCVY, EMIRV]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamızın takipteki krediler portföyünde yer alan ve toplam anapara ve akdi faiz bakiyesi 30 Ocak 2024 tarihi itibarı ile 531.835.897,31 -TL olan kredi kartı, destek kredisi, çek hesabı, taksitli kredi, kredili mevduat hesabı alacakları ile bunlara bağlı masraf hesabı ve diğer alacak türündeki tahsili gecikmiş alacakları faizleri ile birlikte, 220.300.000,00 -TL'ye Gelecek Varlık Yönetim AŞ.'ye,31 Ocak 2024 tarihi itibarı ile anapara ve akdi faiz bakiyesi 532.496.820,20 -TL. olan kredi kartı, destek kredisi, çek hesabı, taksitli kredi, kredili mevduat hesabı alacakları ile bunlara bağlı masraf hesabı ve diğer alacak türündeki tahsili gecikmiş alacakları faizleri ile birlikte, 219.800.000,00 -TL'ye Emir Varlık Yönetim AŞ.'ye, satılmıştır.Bilgilerinize arz ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1259943BIST