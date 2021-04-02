***GARAN* *FLAP* *PSDTC* *SAHOL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı









***GARAN******FLAP******PSDTC******SAHOL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayırİlgili Şirketler GARAN, PSDTC, SAHOL, FLAP05.04.2021 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.Kar Payı ÖdemesiPay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) AçıklamaGARANTI BANKASI GARAN 0,1485238 0,1262452PERGAMON DIS TICARET PSDTC 1,0422552 0,8859169SABANCI HOLDING SAHOL 0,35 0,2975Sermaye Artırımı/AzaltımıPay Adı Pay Kodu Sermaye Azaltım Oranı (%) Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullanımı Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Sermaye Artırımı Karşılığı Verilen Payların Niteliği AçıklamaFLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. FLAP 200,00000 1,00 Kaydi PayEk Açıklamalarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922911BIST