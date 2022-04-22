***GARAN* *GRM*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Pay Alım Teklifi Yoluyla Pay Toplanmasına İlişkin Bildirim
22.04.2022 18:31
***GARAN******GRM*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Pay Alım Teklifi Yoluyla Pay Toplanmasına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Pay Alım Teklifi Sonuç Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler GARAN
İşlem Türü Gönüllü Pay Alım Teklifi
Pay Alım Teklifine Konu Hedef Ortaklığın Unvanı TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.
Pay Alım Teklifinde Bulunan Gerçek/Tüzel Kişi Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.
Pay Alım Teklifine Aracılık Edecek Yatırım Kuruluşu GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Pay Alım Teklifinde Kullanılacak Hesap 3638888
Pay Alım Teklifi Bedellerinin Ödenme Zamanı Payların teslim / virmanlanma tarihini takip eden 1. iş günü
Para Birimi TRY
Pay Alım Teklifi Başlangıç Tarihi 04.04.2022
Pay Alım Teklifi Başlangıç Saati 09:00
Pay Alım Teklifi Bitiş Tarihi 29.04.2022
Pay Alım Teklifi Bitiş Saati 17:00
Pay Alım Teklifine Konu Pay Bilgileri
Pay Grup Bilgileri Nevi İmtiyazlı Olup Olmadığı İmtiyaza İlişkin Bilgi Pay Alım Teklifi Fiyatı
GARAN, TRAGARAN91N1 Nâma Değil - 12,2
Günlük Pay Alım Bilgileri
Pay Grup Bilgileri Tarih Borsa‘dan Alınan Pay Adedi Borsa‘dan Alınan Nominal Pay Tutarı Borsa Dışından Alınan Pay Adedi Borsa Dışından Alınan Nominal Pay Tutarı Pay Alım Teklifine Karşılık Veren Pay Sahibi Sayısı
GARAN, TRAGARAN91N1 04.04.2022 0 0 2.702.557,872 32.971.206,038 11
GARAN, TRAGARAN91N1 05.04.2022 0 0 2.198,512 26.821,85 4
GARAN, TRAGARAN91N1 06.04.2022 0 0 3,438 41,94 2
GARAN, TRAGARAN91N1 07.04.2022 0 0 0,464 5,66 1
GARAN, TRAGARAN91N1 08.04.2022 0 0 1 12,2 1
GARAN, TRAGARAN91N1 11.04.2022 0 0 3,114 37,99 3
GARAN, TRAGARAN91N1 12.04.2022 0 0 0,486 5,93 1
GARAN, TRAGARAN91N1 13.04.2022 0 0 2,002 24,42 2
GARAN, TRAGARAN91N1 14.04.2022 0 0 0 0 0
GARAN, TRAGARAN91N1 15.04.2022 0 0 1,506 18,37 2
GARAN, TRAGARAN91N1 18.04.2022 0 0 0,255 3,11 1
GARAN, TRAGARAN91N1 19.04.2022 0 0 0 0 0
GARAN, TRAGARAN91N1 20.04.2022 0 0 0,23 2,81 1
GARAN, TRAGARAN91N1 21.04.2022 0 0 0 0 0
GARAN, TRAGARAN91N1 22.04.2022 0 0 0 0 0
Konuya İlişkin Özel Şartlar
Bulunmamaktadır.
Ek Açıklamalar
31 Mart 2022 tarihinde Türkiye Garanti Bankası A.Ş. ("Garanti BBVA") tarafından yapılan açıklamada belirtildiği üzere Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.'nın ("BBVA"), hâlihazırda sahip olmadığı Garanti BBVA payları için gerçekleştireceği gönüllü pay alım teklifi ("Gönüllü Pay Alım Teklifi") süreci 4 Nisan 2022'de başlayıp 29 Nisan 2022 tarihinde sona erecek olup, 20 iş günü boyunca devam edecektir.
Bu çerçevede, BBVA tarafından Garanti BBVA hisseleri için Gönüllü Pay Alım Teklifi yapılmasına ilişkin onaylı Bilgi Formu ve Talep Formu ekte sunulmaktadır.
Gönüllü Pay Alım Teklifi onaylı Bilgi Formu ve Talep Formu ayrıca www.garantibbvayatirim.com.tr adresinde yayımlanmaktadır.
Saygılarımızla,
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Talep Formu.pdf
EK: 2 Request Form.pdf
EK: 3 Onaylı Bilgi Formu.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023183
BIST