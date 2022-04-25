***GARAN* *GRM*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Pay Alım Teklifi Yoluyla Pay Toplanmasına İlişkin Bildirim









***GARAN******GRM*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Pay Alım Teklifi Yoluyla Pay Toplanmasına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Pay Alım Teklifi Güncel Talep FormuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili Şirketler GARANDüzeltme Nedeni Pay alım teklifinde fiyat revizyonu yapılması sebebiyle düzeltme yapılmıştır.İşlem Türü Gönüllü Pay Alım TeklifiPay Alım Teklifine Konu Hedef Ortaklığın Unvanı TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.Pay Alım Teklifinde Bulunan Gerçek/Tüzel Kişi Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.Pay Alım Teklifine Aracılık Edecek Yatırım Kuruluşu GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.Pay Alım Teklifinde Kullanılacak Hesap 3638888Pay Alım Teklifi Bedellerinin Ödenme Zamanı Payların teslim / virmanlanma tarihini takip eden 1. iş günüPara Birimi TRYPay Alım Teklifi Başlangıç Tarihi 04.04.2022Pay Alım Teklifi Başlangıç Saati 09:00Pay Alım Teklifi Bitiş Tarihi 18.05.2022Pay Alım Teklifi Bitiş Saati 17:00Pay Alım Teklifine Konu Pay BilgileriPay Grup Bilgileri Nevi İmtiyazlı Olup Olmadığı İmtiyaza İlişkin Bilgi Pay Alım Teklifi FiyatıGARAN, TRAGARAN91N1 Nâma Değil - 15Günlük Pay Alım BilgileriPay Grup Bilgileri Tarih Borsa‘dan Alınan Pay Adedi Borsa‘dan Alınan Nominal Pay Tutarı Borsa Dışından Alınan Pay Adedi Borsa Dışından Alınan Nominal Pay Tutarı Pay Alım Teklifine Karşılık Veren Pay Sahibi SayısıGARAN, TRAGARAN91N1 04.04.2022 0 0 2.702.557,872 32.971.206,038 11GARAN, TRAGARAN91N1 05.04.2022 0 0 2.198,512 26.821,85 4GARAN, TRAGARAN91N1 06.04.2022 0 0 3,438 41,94 2GARAN, TRAGARAN91N1 07.04.2022 0 0 0,464 5,66 1GARAN, TRAGARAN91N1 08.04.2022 0 0 1 12,2 1GARAN, TRAGARAN91N1 11.04.2022 0 0 3,114 37,99 3GARAN, TRAGARAN91N1 12.04.2022 0 0 0,486 5,93 1GARAN, TRAGARAN91N1 13.04.2022 0 0 2,002 24,42 2GARAN, TRAGARAN91N1 14.04.2022 0 0 0 0 0GARAN, TRAGARAN91N1 15.04.2022 0 0 1,506 18,37 2GARAN, TRAGARAN91N1 18.04.2022 0 0 0,255 3,11 1GARAN, TRAGARAN91N1 19.04.2022 0 0 0 0 0GARAN, TRAGARAN91N1 20.04.2022 0 0 0,23 2,81 1GARAN, TRAGARAN91N1 21.04.2022 0 0 0 0 0GARAN, TRAGARAN91N1 22.04.2022 0 0 0 0 0Konuya İlişkin Özel ŞartlarBulunmamaktadır.Ek Açıklamalar25 Nisan 2022 tarihinde Türkiye Garanti Bankası A.Ş. ("Garanti BBVA") tarafından yapılan açıklamada belirtildiği üzere Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.'nın ("BBVA"), hâlihazırda sahip olmadığı Garanti BBVA payları için 4 Nisan 2022'de başlamış olan gönüllü pay alım teklifi ("Gönüllü Pay Alım Teklifi") kapsamında pay alım teklifi fiyatı 1,00 TL nominal bedelli paylar için, 15,00 TL olarak güncellenmiştir.Bu çerçevede güncellenmiş olan Talep Formu ekte sunulmaktadır.Güncel Talep Formu ayrıca www.garantibbvayatirim.com.tr adresinde yayımlanmaktadır.Saygılarımızla,Eklenen DökümanlarEK: 1 Güncel Talep Formu.pdfEK: 2 Updated Request Form.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023423BIST