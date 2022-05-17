***GARAN* *GRNYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
17.05.2022 11:46
***GARAN******GRNYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri )
İlgili Şirketler [GARAN, GRNYO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
Açıklamalar
-
Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
Pay Adı FDPO (%) Geçerlilik Tarihi
GARANTI BANKASI 29 18/05/2022
GARANTI YAT. ORT. 86 18/05/2022
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030793
BIST
12:012.405
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 14,06
|Açılış
|: 2.401
|
|Önceki Kapanış
|: 2.391
|
2.407
En Düşük
2.380
12:0115,8830
En Yüksek
|Değişim
|: 2,20%
|| 0,3419
|Açılış
|: 15,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6000
|
15,8891
En Düşük
15,5343
12:0116,7084
En Yüksek
|Değişim
|: 2,88%
|| 0,4682
|Açılış
|: 16,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2100
|
16,7168
En Düşük
16,2212
12:01932,93
En Yüksek
|Değişim
|: 2,41%
|| 21,92
|Açılış
|: 932,55
|
|Önceki Kapanış
|: 911,00
|
933,81
En Düşük
910,87
BIST En Aktif Hisseler12:01
|SERVE
|27,14
|108.479
|% 9,97
|
|ORCAY
|19,62
|180.126.118
|% 8,40
|
|EUHOL
|2,72
|19.491.739
|% 8,37
|
|IMASM
|37,94
|57.522.140
|% 7,60
|
|IDEAS
|21,68
|12.509.949
|% 7,33
|
|GZNMI
|32,80
|3.316.998
|% -9,99
|
|LIDFA
|4,54
|3.068.668
|% -9,92
|
|UZERB
|40,66
|74.042
|% -6,27
|
|ATATP
|63,55
|15.301.611
|% -6,13
|
|YUNSA
|27,62
|15.453.521
|% -5,99
|
|THYAO
|42,52
|1.425.017.159
|% -0,47
|
|SISE
|19,75
|1.287.675.993
|% 2,33
|
|KRDMD
|14,92
|690.988.401
|% 0,07
|
|EREGL
|32,16
|616.574.954
|% 1,52
|
|GARAN
|14,96
|570.930.008
|% -0,07
|
|EKGYO
|2,65
|441.937.020
|% 1,15
|
|YKBNK
|4,35
|507.514.864
|% 0,23
|
|SISE
|19,75
|1.287.675.993
|% 2,33
|
|DOHOL
|3,77
|238.128.490
|% 1,62
|
|AKBNK
|7,93
|466.998.923
|% -0,50
|
|12:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,8762
|15,8830
|% 2,20
|
|Euro
|16,6802
|16,7084
|% 2,88
|
|Sterlin
|19,7430
|19,8420
|% 3,46
|
|Frank
|15,8658
|15,9614
|% 2,75
|
|Riyal
|4,2187
|4,2399
|% 2,18
|
|12:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.828
|1.828
|3,81
|
|Altın Gr.
|933
|933
|21,68
|
|Cumhuriyet
|6.080
|6.172
|-24,00
|
|Tam
|6.055
|6.211
|-19,78
|
|Yarım
|2.926
|3.004
|-9,57
|
|Çeyrek
|1.468
|1.502
|-4,79
|
|Gümüş.Ons
|21,72
|21,76
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|11,10
|11,11
|0,30
|
|B. Petrol
|115
|115
|0,32
|
Seans Raporu
12:01
daha fazla
-
12:16KRSTL
Yüzde 5.35 oranında artışla 6.30 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 354, 302 adet işlem
-
12:15
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KOZAA, KOZAL, TTKOM
-
12:15XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 12, 95 artarak (% 0.61 ) 2, 149
-
12:15
TMPOL, KRSTL, ORCAY değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
12:15
OYAYO, GLBMD, DAGI değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında