***GARAN*** İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Temerrüt İşlemi
30.06.2020 16:25
***GARAN*** İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Temerrüt İşlemi )
İlgili Şirketler [GARAN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Temerrüt İşlemi
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30/06/2020
Bildirim İçeriği
İşlem Türü
Temerrüt İşleminin Tamamlanması (Completion of Default Transaction)
İlgili Pazar
PAY PİYASASI
Takas Tarihi
30/06/2020
Açıklamalar
Takasbank nezdinde henüz yerine getirilmeyen bir yükümlülük dolayısıyla oluşan temerrüt açığını kapatmak üzere GARAN.TE pay sırasında temerrüt satışı yapılacaktır. Temerrüt satışının takası BUGÜN (30/06/2020) gerçekleşecektir. ALIŞ emirlerinizi ilgili pay sırasına girebilirsiniz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853497
BIST
17:45116.766
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 923,37
|Açılış
|: 116.426
|
|Önceki Kapanış
|: 115.843
|
116.831
En Düşük
116.147
17:456,8554
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0007
|Açılış
|: 6,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8650
|
6,8569
En Düşük
6,8372
17:457,7016
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0059
|Açılış
|: 7,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7200
|
7,7159
En Düşük
7,6716
17:45391,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 1,16
|Açılış
|: 391,87
|
|Önceki Kapanış
|: 390,72
|
392,04
En Düşük
389,03
BIST En Aktif Hisseler
|VKFYO
|3,30
|14.452.232
|% 10,00
|
|KRDMA
|4,18
|104.113.780
|% 10,00
|
|AKMGY
|36,30
|4.743.527
|% 10,00
|
|AYEN
|5,51
|193.916.433
|% 9,98
|
|DERIM
|7,50
|34.623.343
|% 9,97
|
|EGCEY
|1,14
|509.381
|% -9,52
|
|TSPOR
|6,89
|677.551.315
|% -9,22
|
|GLBMD
|4,47
|19.723.100
|% -7,26
|
|ULAS
|5,99
|10.501.712
|% -6,70
|
|SEKFK
|4,75
|35.383.101
|% -6,13
|
|KRDMD
|3,27
|2.627.159.195
|% 4,81
|
|EKGYO
|2,02
|2.139.145.812
|% 5,21
|
|GARAN
|8,52
|1.238.552.266
|% -0,12
|
|THYAO
|12,55
|871.063.949
|% 0,72
|
|KARSN
|2,94
|807.349.429
|% 3,52
|
|EKGYO
|2,02
|2.139.145.812
|% 5,21
|
|KRDMD
|3,27
|2.627.159.195
|% 4,81
|
|IHLGM
|1,67
|630.499.926
|% 3,73
|
|SKBNK
|1,45
|428.828.368
|% 3,57
|
|KARSN
|2,94
|807.349.429
|% 3,52
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4287
|8,4710
|% 0,27
|
|Frank
|7,1895
|7,2328
|% 0,16
|
|Riyal
|1,8222
|1,8313
|% -0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.781
|1.781
|8,09
|
|Altın Gr.
|392
|392
|1,22
|
|Cumhuriyet
|2.534
|2.554
|3,20
|
|Tam
|2.608
|2.621
|3,20
|
|Yarım
|1.267
|1.282
|1,60
|
|Çeyrek
|634
|642
|0,80
|
|Gümüş.Ons
|18,08
|18,11
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|3,97
|3,98
|0,04
|
|B. Petrol
|41,31
|41,31
|-0,56
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:56XU100
Endeks 116, 792 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 82 üstünde . İşlem hacmi 20, 777.00 milyon TL de
-
17:56OLMIP
Yüzde 4.04 oranında artışla 4.63 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 242, 513 adet işlem
-
17:55PRKAB
Yüzde 9.87 oranında artışla 5.23 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 193, 460 adet işlem
-
17:54AKENR
Yüzde 9.52 oranında artışla 1.61 lira fiyatla işlem gören hissede 91, 488, 301 adet işlem
-
17:53TRGYO
Yüzde 6.35 oranında artışla 3.35 lira fiyatla işlem gören hissede 79, 281, 023 adet işlem