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***GARAN* *KTKVK* *ISFIN* *QNBFL* *SKYMD* *YFMEN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi

27.01.2021 17:15



***GARAN******KTKVK******ISFIN******QNBFL******SKYMD******YFMEN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )

Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler GARAN, ISFIN, KTKVK, QNBFL, SKYMD, YFMEN

Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TRFGRAN22137 FİNANSMAN BONOSU 27/01/2021 Kupon\Getiri Ödeme
İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ISFIN TRFISFN12123 FİNANSMAN BONOSU 27/01/2021 İtfa
KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş. KTKVK TRDKTVK12117 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 27/01/2021 İtfa
KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş. KTKVK TRDKTVK12117 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 27/01/2021 Kupon\Getiri Ödeme
QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. QNBFL TRFFFKR12143 FİNANSMAN BONOSU 27/01/2021 İtfa
ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. SKYMD TRFSKMD12142 FİNANSMAN BONOSU 27/01/2021 İtfa
YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş. YFMEN TRFYTFM12112 FİNANSMAN BONOSU 27/01/2021 İtfa
TCMB TRD260122T19 HAZİNE KİRA SERTİFİKASI (TRY) 27/01/2021 Kupon\Getiri Ödeme
TCMB TRT240724T15 DEVLET TAHVİLİ 27/01/2021 Kupon\Getiri Ödeme
TCMB TRT260122T11 DEVLET TAHVİLİ 27/01/2021 Kupon\Getiri Ödeme

Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904981


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