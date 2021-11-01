***GARAN* *OYYAT* *UNLUS* *ERGLI*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme
01.11.2021 17:09
***GARAN******OYYAT******UNLUS******ERGLI*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )
Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler ERGLI, GARAN, OYYAT, UNLUS
Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ERGLI TRFERTTK2115 FİNANSMAN BONOSU 1.11.2021 İtfa
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TRFGRAN22244 FİNANSMAN BONOSU 1.11.2021 Kupon\Getiri Ödeme
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. OYYAT TR0OYMD01CL1 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 1.11.2021 İtfa
ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş. UNLUS TRFDUUM52218 FİNANSMAN BONOSU 1.11.2021 Kupon\Getiri Ödeme
Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973446
BIST
18:051.533
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -3,27
|Açılış
|: 1.539
|
|Önceki Kapanış
|: 1.536
|
1.546
En Düşük
1.528
18:059,6038
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,0675
|Açılış
|: 9,5550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5100
|
9,6103
En Düşük
9,4675
18:0511,1429
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,0683
|Açılış
|: 11,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,9900
|
11,1444
En Düşük
10,9907
18:05551,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 1,95
|Açılış
|: 551,79
|
|Önceki Kapanış
|: 549,84
|
552,57
En Düşük
545,44
BIST En Aktif Hisseler18:05
|VANGD
|6,49
|42.079.344
|% 10,00
|
|FRIGO
|23,56
|47.144.799
|% 9,99
|
|DOBUR
|64,40
|26.802.130
|% 9,99
|
|VERTU
|23,38
|138.682.981
|% 9,97
|
|RODRG
|14,57
|3.250.810
|% 9,96
|
|KRGYO
|6,66
|49.606.608
|% -10,00
|
|BASGZ
|34,58
|218.719.802
|% -9,99
|
|NUGYO
|12,64
|42.587.890
|% -9,97
|
|TSPOR
|5,37
|1.364.153.442
|% -9,90
|
|MAKTK
|3,29
|18.238.155
|% -9,86
|
|GARAN
|10,16
|3.469.608.760
|% 0,30
|
|TSPOR
|5,37
|1.364.153.442
|% -9,90
|
|THYAO
|15,49
|1.332.376.055
|% 1,37
|
|SISE
|8,62
|889.888.886
|% 1,06
|
|AKBNK
|6,07
|857.998.663
|% 2,02
|
|GARAN
|10,16
|3.469.608.760
|% 0,30
|
|YKBNK
|2,83
|851.690.966
|% 1,07
|
|TSPOR
|5,37
|1.364.153.442
|% -9,90
|
|GSRAY
|4,21
|795.998.889
|% 6,05
|
|EKGYO
|2,03
|326.567.777
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,5928
|9,6038
|% 0,71
|
|Euro
|11,1276
|11,1429
|% 0,62
|
|Sterlin
|13,0221
|13,0874
|% 0,23
|
|Frank
|10,4449
|10,5079
|% -0,01
|
|Riyal
|2,5474
|2,5602
|% 0,50
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.790
|1.791
|-2,76
|
|Altın Gr.
|552
|552
|1,77
|
|Cumhuriyet
|3.631
|3.686
|11,00
|
|Tam
|3.616
|3.707
|13,58
|
|Yarım
|1.748
|1.793
|6,57
|
|Çeyrek
|877
|897
|3,28
|
|Gümüş.Ons
|23,48
|23,51
|-0,55
|
|Gümüş Gr.
|7,25
|7,25
|-0,13
|
|B. Petrol
|84,27
|84,27
|-0,44
|
Seans Raporu
18:05
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17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KOZAA, EREGL, KOZAL
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17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -2, 01 kaybederek (% -0.15 ) 1, 345
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17:59
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17:59
Tabandan işlem gören hisse senetleri : BASGZ, BIOEN, TSPOR, NUGYO, KRGYO
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