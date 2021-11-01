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***GARAN* *OYYAT* *UNLUS* *ERGLI*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme

01.11.2021 17:09



***GARAN******OYYAT******UNLUS******ERGLI*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )

Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler ERGLI, GARAN, OYYAT, UNLUS

Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ERGLI TRFERTTK2115 FİNANSMAN BONOSU 1.11.2021 İtfa
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TRFGRAN22244 FİNANSMAN BONOSU 1.11.2021 Kupon\Getiri Ödeme
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. OYYAT TR0OYMD01CL1 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 1.11.2021 İtfa
ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş. UNLUS TRFDUUM52218 FİNANSMAN BONOSU 1.11.2021 Kupon\Getiri Ödeme

Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973446


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FRIGO 23,56 47.144.799 % 9,99  
DOBUR 64,40 26.802.130 % 9,99  
VERTU 23,38 138.682.981 % 9,97  
RODRG 14,57 3.250.810 % 9,96  
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Sterlin 13,0221 13,0874 % 0,23  
Frank 10,4449 10,5079 % -0,01  
Riyal 2,5474 2,5602 % 0,50  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.790 1.791 -2,76  
Altın Gr. 552 552 1,77  
Cumhuriyet 3.631 3.686 11,00  
Tam 3.616 3.707 13,58  
Yarım 1.748 1.793 6,57  
Çeyrek 877 897 3,28  
Gümüş.Ons 23,48 23,51 -0,55  
Gümüş Gr. 7,25 7,25 -0,13  
B. Petrol 84,27 84,27 -0,44  
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