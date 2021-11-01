***GARAN* *OYYAT* *UNLUS* *ERGLI*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme









***GARAN******OYYAT******UNLUS******ERGLI*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleriİlgili Şirketler ERGLI, GARAN, OYYAT, UNLUSMerkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem TürüEREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ERGLI TRFERTTK2115 FİNANSMAN BONOSU 1.11.2021 İtfaTÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TRFGRAN22244 FİNANSMAN BONOSU 1.11.2021 Kupon\Getiri ÖdemeOYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. OYYAT TR0OYMD01CL1 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 1.11.2021 İtfaÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş. UNLUS TRFDUUM52218 FİNANSMAN BONOSU 1.11.2021 Kupon\Getiri ÖdemeBilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973446BIST