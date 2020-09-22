***GARAN* *TFNVK* *ISGYO*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
22.09.2020 16:11
***GARAN******TFNVK******ISGYO*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )
Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler GARAN, ISGYO, TFNVK
Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TRFGRAN92023 FİNANSMAN BO 22/09/2020 İtfa
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TRFGRAN92023 FİNANSMAN BONOSU 22/09/2020 Kupon\Getiri Ödeme
İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ISGYO TRSISGY32111 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 22/09/2020 Kupon\Getiri Ödeme
TF VARLIK KİRALAMA A.Ş. TFNVK TRDTFVK92010 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 22/09/2020 İtfa
TF VARLIK KİRALAMA A.Ş. TFNVK TRDTFVK92010 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 22/09/2020 Kupon\Getiri Ödeme
Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876169
BIST
17:261.096
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 8,81
|Açılış
|: 1.089
|
|Önceki Kapanış
|: 1.087
|
1.097
En Düşük
1.085
17:267,6602
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0281
|Açılış
|: 7,6830
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6620
|
7,6695
En Düşük
7,6111
17:268,9836
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0040
|Açılış
|: 8,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9800
|
9,0084
En Düşük
8,9625
17:26471,01
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 1,53
|Açılış
|: 471,01
|
|Önceki Kapanış
|: 469,48
|
471,69
En Düşük
466,32
BIST En Aktif Hisseler17:24
|NATEN
|29,26
|161.921.462
|% 10,00
|
|ERSU
|5,28
|80.705.492
|% 10,00
|
|IDGYO
|6,27
|8.121.883
|% 10,00
|
|ISBIR
|2.142,90
|2.400.048
|% 10,00
|
|DENGE
|4,07
|5.227.321
|% 10,00
|
|ISBTR
|48.060,00
|503.373
|% -10,00
|
|ISKUR
|450.001,00
|900.002
|% -10,00
|
|PKENT
|809,20
|397.317
|% -10,00
|
|MRSHL
|286,00
|28.410.109
|% -9,98
|
|KSTUR
|167,70
|911.785
|% -9,98
|
|SISE
|6,69
|1.798.731.857
|% 2,14
|
|KRDMD
|3,25
|916.182.588
|% 2,20
|
|PETKM
|4,24
|650.387.266
|% 1,92
|
|ODAS
|2,57
|570.308.615
|% 3,63
|
|THYAO
|10,54
|463.231.115
|% 1,84
|
|KRDMD
|3,25
|916.182.588
|% 2,20
|
|SISE
|6,69
|1.798.731.857
|% 2,14
|
|ODAS
|2,57
|570.308.615
|% 3,63
|
|YKBNK
|2,00
|335.375.673
|% 1,52
|
|EKGYO
|1,73
|283.896.580
|% 0,00
|
|17:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6513
|7,6563
|% 0,32
|
|Euro
|8,9740
|8,9810
|% 0,02
|
|Sterlin
|9,7423
|9,7911
|% -0,13
|
|Frank
|8,3061
|8,3561
|% -0,09
|
|Riyal
|2,0344
|2,0446
|% 0,26
|
|17:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.915
|1.915
|2,82
|
|Altın Gr.
|470
|470
|0,45
|
|Cumhuriyet
|3.129
|3.176
|28,00
|
|Tam
|3.106
|3.183
|17,96
|
|Yarım
|1.501
|1.540
|8,69
|
|Çeyrek
|753
|770
|4,35
|
|Gümüş.Ons
|24,50
|24,53
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|5,98
|5,99
|-0,08
|
|B. Petrol
|41,69
|41,69
|0,25
|