***GARAN* *TGB*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Entegre Rapor









***GARAN******TGB*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Entegre Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEntegre RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalar01/01/2023-31/12/2023 dönemine ait yıllık Entegre Faaliyet Raporumuz Türkçe ve İngilizce olmak üzere ilişikte PDF dosyaları olarak sunulmaktadır. 2023 Entegre Faaliyet Raporu'na Banka'nın internet sitesi ile Garanti Yatırımcı İlişkileri web sitesinden, takip eden linki kullanarak da ulaşabilirsiniz: www.garantibbvayatirimciiliskileri.com Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1254090BIST