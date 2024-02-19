***GARAN* *TGB*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***GARAN******TGB*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi12.01.20024Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamızca kayıtlı sermaye tavanının 10.000.000.000 Türk Lirası'ndan 25.000.000.000 Türk Lirası'na yükseltilmesine, kayıtlı sermaye tavanı ile ilgili iznin 2028 yılı sonuna kadar uzatılmasına ve Bankamız Esas Sözleşmesi'nin 7nci maddesinin bu yönde tadil edilmesine ilişkin olarak 18.01.2024 tarihinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ("BDDK") ile Sermaye Piyasası Kurulu'na ("SPK") başvurulmuş ve ilgili başvurumuz BDDK ve SPK tarafından onaylanmıştır. Onaylanan değişiklik tasarısı ekte yer almaktadır. Bilgilerinize sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1250560BIST