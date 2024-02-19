***GARAN* *TGB*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
19.02.2024 18:13
***GARAN******TGB*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12.01.20024
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamızca kayıtlı sermaye tavanının 10.000.000.000 Türk Lirası'ndan 25.000.000.000 Türk Lirası'na yükseltilmesine, kayıtlı sermaye tavanı ile ilgili iznin 2028 yılı sonuna kadar uzatılmasına ve Bankamız Esas Sözleşmesi'nin 7nci maddesinin bu yönde tadil edilmesine ilişkin olarak 18.01.2024 tarihinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ("BDDK") ile Sermaye Piyasası Kurulu'na ("SPK") başvurulmuş ve ilgili başvurumuz BDDK ve SPK tarafından onaylanmıştır. Onaylanan değişiklik tasarısı ekte yer almaktadır. Bilgilerinize sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1250560
BIST
'
18:059.196
En Düşük
|Değişim
|: -0,58%
|| -53,95
|Açılış
|: 9.322
|
|Önceki Kapanış
|: 9.250
|
9.173
En Yüksek
9.404
18:0530,8683
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0293
|Açılış
|: 31,0150
|
|Önceki Kapanış
|: 30,9500
|
30,8869
En Düşük
30,7660
18:0533,2719
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0343
|Açılış
|: 33,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 33,2800
|
33,4014
En Düşük
33,1863
18:052.000,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 4,87
|Açılış
|: 2.000,08
|
|Önceki Kapanış
|: 1.995,21
|
2.007,99
En Düşük
1.991,67
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KERVN
|1,54
|9.399.866
|% 10,00
|
|KAPLM
|141,90
|67.827.193
|% 10,00
|
|EUKYO
|22,44
|15.683.373
|% 10,00
|
|KSTUR
|2.832,50
|10.364.170
|% 10,00
|
|TDGYO
|14,52
|246.386.274
|% 10,00
|
|UMPAS
|11,89
|8.378.649
|% -9,99
|
|SEGYO
|6,25
|257.382.808
|% -9,94
|
|BFREN
|12.990,00
|1.755.770.070
|% -9,92
|
|KARYE
|59,50
|231.128.161
|% -9,92
|
|VERUS
|279,25
|170.397.876
|% -9,63
|
|THYAO
|278,50
|12.089.486.971
|% -1,42
|
|TUPRS
|173,00
|8.706.501.528
|% 3,59
|
|EREGL
|48,32
|8.445.097.987
|% -1,63
|
|ISCTR
|27,38
|7.507.182.951
|% -1,65
|
|YKBNK
|23,80
|5.943.156.397
|% -0,25
|
|ZOREN
|6,08
|4.382.994.495
|% 4,65
|
|ISCTR
|27,38
|7.507.182.951
|% -1,65
|
|YKBNK
|23,80
|5.943.156.397
|% -0,25
|
|PETKM
|24,18
|5.605.882.061
|% -1,31
|
|AKFGY
|2,40
|552.481.589
|% -5,88
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,8606
|30,8683
|% 0,10
|
|Euro
|33,2649
|33,2719
|% 0,10
|
|Sterlin
|38,7376
|38,9319
|% -0,01
|
|Frank
|34,8558
|35,0657
|% -0,01
|
|Riyal
|8,2106
|8,2518
|% 0,15
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,97
|23,00
|% 0,66
|
|Platin
|900,00
|906,06
|% 0,66
|
|Paladyum
|944,93
|947,97
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|83,56
|83,56
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.016,11
|2.016,33
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59CONSE
Yüzde -4.30 oranında düşüşle 6.68 lira fiyatla işlem gören hissede 25, 841, 053 adet işlem
-
17:58ALMAD
Yüzde -4.00 oranında düşüşle 8.39 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 640, 393 adet işlem
-
17:57FZLGY
Yüzde -4.11 oranında düşüşle 14.47 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 912, 857 adet işlem
-
17:56XU100
Endeks 9, 190 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 65 altında . İşlem hacmi 141, 433.00 milyon TL de
-
17:56KERVT
Yüzde -4.21 oranında düşüşle 12.30 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 447, 983 adet işlem