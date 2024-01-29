***GARAN* *TGB*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler









***GARAN******TGB*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGeleceğe Yönelik DeğerlendirmelerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu "Özel Durumlar Tebliği"nin (II-15.1) 10. maddesi kapsamında, T. Garanti Bankası A.Ş, 2024 yılına ait beklentilerini içeren geleceğe yönelik değerlendirmelerini açıklamıştır. Ekte ilgili sunumu bulabilir, Garanti Yatırımcı İlişkileri web sitesi (https://www.garantibbvainvestorrelations.com/tr/) üzerinden detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1243392BIST