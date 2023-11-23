***GARAN* *TGB*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( İhraç Belgesi









***GARAN******TGB*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi22.11.2023Bildirim İçeriğiAçıklamalarİlgi:31/03/2023 ve 21/06/2023 tarihli KAP açıklamamızİlgi'de kayıtlı açıklamamız ile, Bankamız Yönetim Kurulu Kurulu'nun 30 Mart 2023 tarihli toplantısında, bir veya birden fazla ihraç suretiyle gerçekleştirilecek, çeşitli tertip ve vadelerde ve ihraç tarihlerindeki piyasa koşullarına göre belirlenecek sabit ve/veya değişken faiz oranlarına sahip, mevzuatın izin verdiği ölçüde, yurt içinde 5 milyar Türk Lirası tutara kadar halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcılara satış yöntemi ile satılmak üzere ipotek teminatlı menkul kıymet ihraç edilmesi konularında karar almış olduğu kamuya açıklanmış olup, ilgili karar doğrultusunda bir veya birden fazla ihraç suretiyle gerçekleştirilecek, çeşitli tertip ve vadelerde ve ihraç tarihlerindeki piyasa koşullarına göre belirlenecek sabit ve/veya değişken faiz oranlarına sahip, mevzuatın izin verdiği ölçüde, yurt içinde 3 milyar Türk Lirası tutara kadar halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ipotek teminatlı menkul kıymet ihraç edilmesi için 15 Kasım 2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu("Kurul")'na yapılan başvuru sonucunda Kurul'un 70/1551Haftalık Bülteni'nde söz konusu ihraç talebinin Kurul tarafından uygun görüldüğü duyurulmuştur.Bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1219531BIST