***GARAN* *TGB*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***GARAN******TGB*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Borçlanma Araçları Onayı - SPK BültenYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 03.11.2022İhraç Tavanı Tutarı 50.000.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı-Yapılandırılmış Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 12.12.2022SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 15.09.2023Ek Açıklamalar3 Kasım 2022 tarihindeki Bankamız Yönetim Kurulu kararına istinaden Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığımız borçlanma aracı raf kayıt başvurusu sonucunda 50.000.000.000 TRY nominal tutarında finansman bonosu, tahvil ve/veya yapılandırılmış borçlanma araçlarımızın kurul kaydına alındığı hususu Sermaye Piyasası Kurulu'nun 2023/54 sayılı Haftalık Bülteni'nde duyurulmuştur. Bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla.Eklenen DökümanlarEK: 1 15_09_2023 tarih ve E-29833736-105_02_02-42176.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1195987BIST