***GARAN* *TGB*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
19.09.2023 14:16
***GARAN******TGB*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma Araçları Onayı - SPK Bülten
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 03.11.2022
İhraç Tavanı Tutarı 50.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı-Yapılandırılmış Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 12.12.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 15.09.2023
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 14.09.2024
Ek Açıklamalar
3 Kasım 2022 tarihindeki Bankamız Yönetim Kurulu kararına istinaden Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığımız borçlanma aracı raf kayıt başvurusu sonucunda 50.000.000.000 TRY nominal tutarında finansman bonosu, tahvil ve/veya yapılandırılmış borçlanma araçlarımızın kurul kaydına alındığı hususu Sermaye Piyasası Kurulu'nun 2023/54 sayılı Haftalık Bülteni'nde duyurulmuştur. Bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 15_09_2023 tarih ve E-29833736-105_02_02-42176.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1196153
BIST