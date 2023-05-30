***GARAN* *TGB*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( İzahname (İhraççı Bilgi Dokümanı-SPK Onayına Sunulan)









***GARAN******TGB*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( İzahname (İhraççı Bilgi Dokümanı-SPK Onayına Sunulan) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİzahname (İhraççı Bilgi Dokümanı-SPK Onayına Sunulan)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaBankamız Yönetim Kurulunun 4 Mayıs 2023 tarihli kararı uyarınca Genel Müdürlüğe verdiği yetkiye istinaden Bankamızın beheri 1 Kuruş itibari değerli olmak üzere toplam 150.000.000 Türk Lirası(Yüz Elli Milyon Türk Lirası) itibari değerli 15.000.000.000 adet "Garanti Bankası Yatırım Kuruluşu Varantı" ihraç etmesi için Sermaye Ppiyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur.Bu kapsamda Bankamızca 1 yıllık dönemde 150 milyon Türk Lirasına kadar ihraç edilecek Yatırım Kuruluşu Varantına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu onayına sunulan "Taslak İhraççı Bilgi Dokümanı" ekte yer almaktadır.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1154723BIST