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***GARAN* *TGB*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( İzahname (Özet-SPK Onayına Sunulan)

30.05.2023 18:12
***GARAN* *TGB*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( İzahname (Özet-SPK Onayına Sunulan)


***GARAN******TGB*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( İzahname (Özet-SPK Onayına Sunulan) )

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İzahname (Özet-SPK Onayına Sunulan)

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Açıklama

   Bankamız Yönetim Kurulunun 4 Mayıs 2023 tarihli kararı uyarınca Genel Müdürlüğe verdiği yetkiye istinaden Bankamızın beheri 1 Kuruş itibari değerli olmak üzere toplam 150.000.000 Türk Lirası(Yüz Elli Milyon Türk Lirası) itibari değerli 15.000.000.000 adet "Garanti Bankası Yatırım Kuruluşu Varantı" ihraç etmesi için Sermaye Ppiyasası Kurulu'na  başvuruda bulunulmuştur.
Bu kapsamda Bankamızca 1 yıllık dönemde 150 milyon Türk Lirasına kadar ihraç edilecek Yatırım Kuruluşu Varantına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu onayına sunulan "Taslak Özet" ekte yer almaktadır.
Saygılarımızla,




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1154722


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