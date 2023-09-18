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***GARAN* *TGB*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan)

18.09.2023 18:17
***GARAN* *TGB*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan)


***GARAN******TGB*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan) )

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

16 Aralık  2022 tarihinde, bankamızın farklı tür ve vadelerde, bir veya birden fazla defada ve yurt içinde, halka arz yöntemi ile satılmak üzere sabit veya değişken faizli bono, tahvil ile tahsisli olarak veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere sabit veya değişken faizli bono, tahvil ve/veya kredi riskine dayalı ve diğer yapılandırılmış borçlanma aracı dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın borçlanma aracı ihraç etmesi  için başvuruda bulunduğu duyurulmuştu.
 Bu kapsamda Bankamızca 1 yıllık dönemde 50 milyar Türk Lirasına kadar ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan "Özet" ekte yer almaktadır. Saygılarımızla,




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1195984


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