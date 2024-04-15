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***GARAN* *TGB*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan)

15.04.2024 18:46
***GARAN* *TGB*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan)


***GARAN******TGB*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan) )

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İzahname (Özet)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

   Bankamız Yönetim Kurulunun 4 Mayıs 2023 tarihli kararı uyarınca Genel Müdürlüğe verdiği yetkiye istinaden   beheri 1 Kuruş itibari değerli olmak üzere toplam 150.000.000 Türk Lirası(Yüz Elli Milyon Türk Lirası) itibari değerli 15.000.000.000 adet "Garanti Bankası Yatırım Kuruluşu Varantı" ihracı için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur.
 Bu kapsamda Bankamızca 1 yıllık dönemde 150 milyon Türk Lirasına kadar ihraç edilecek "Garanti Bankası Yatırım Kuruluşu Varantı"'na ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan "Özet" ekte yer almaktadır.
Saygılarımızla,




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1272209


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