***GARAN* *TGB*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan)
15.04.2024 18:46
***GARAN******TGB*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan) )
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamız Yönetim Kurulunun 4 Mayıs 2023 tarihli kararı uyarınca Genel Müdürlüğe verdiği yetkiye istinaden beheri 1 Kuruş itibari değerli olmak üzere toplam 150.000.000 Türk Lirası(Yüz Elli Milyon Türk Lirası) itibari değerli 15.000.000.000 adet "Garanti Bankası Yatırım Kuruluşu Varantı" ihracı için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur.
Bu kapsamda Bankamızca 1 yıllık dönemde 150 milyon Türk Lirasına kadar ihraç edilecek "Garanti Bankası Yatırım Kuruluşu Varantı"'na ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan "Özet" ekte yer almaktadır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1272209
BIST
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18:059.680
En Düşük
|Değişim
|: -1,37%
|| -134,39
|Açılış
|: 9.759
|
|Önceki Kapanış
|: 9.814
|
9.680
En Yüksek
9.824
18:0532,4074
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0509
|Açılış
|: 32,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,5200
|
32,5796
En Düşük
32,2589
18:0534,4982
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0690
|Açılış
|: 34,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 35,2000
|
34,8027
En Düşük
34,4011
18:052.463,85
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 25,20
|Açılış
|: 2.463,85
|
|Önceki Kapanış
|: 2.438,65
|
2.471,97
En Düşük
2.422,20
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PAPIL
|154,00
|140.521.015
|% 10,00
|
|LUKSK
|122,10
|41.399.694
|% 10,00
|
|FLAP
|10,68
|159.156.930
|% 9,99
|
|GOLTS
|534,00
|1.011.747.331
|% 9,99
|
|TGSAS
|69,45
|26.633.505
|% 9,98
|
|GRNYO
|12,90
|260.460.250
|% -9,98
|
|YAYLA
|25,70
|94.155.317
|% -8,21
|
|FONET
|23,94
|86.633.300
|% -7,42
|
|ERSU
|43,94
|43.554.335
|% -6,91
|
|HDFGS
|2,13
|118.642.568
|% -6,58
|
|THYAO
|298,50
|11.641.840.379
|% -3,48
|
|ISCTR
|12,71
|5.384.324.203
|% -1,01
|
|TUPRS
|183,00
|5.260.103.561
|% -2,87
|
|YKBNK
|31,60
|5.142.409.452
|% 0,13
|
|AKBNK
|58,40
|4.416.744.772
|% 3,00
|
|ZOREN
|5,88
|2.627.733.927
|% 1,38
|
|ISCTR
|12,71
|5.384.324.203
|% -1,01
|
|ODAS
|9,41
|1.935.859.200
|% 1,73
|
|EKGYO
|10,81
|1.967.904.475
|% 0,56
|
|YKBNK
|31,60
|5.142.409.452
|% 0,13
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,3951
|32,4074
|% 0,16
|
|Euro
|34,4545
|34,4982
|% 0,20
|
|Sterlin
|40,2755
|40,4774
|% -0,19
|
|Frank
|35,4443
|35,6220
|% -0,03
|
|Riyal
|8,6267
|8,6700
|% -0,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|28,64
|28,68
|% 0,66
|
|Platin
|966,89
|968,06
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.030,55
|1.032,27
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|89,78
|89,78
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.364,06
|2.364,36
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
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17:57ENSRI
Yüzde -4.29 oranında düşüşle 30.82 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 096, 765 adet işlem
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17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -115, 51 kaybederek (% -1.09 ) 10, 482
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17:56XU100
Endeks 9, 708 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 09 altında . İşlem hacmi 102, 462.00 milyon TL de
-
17:56HALKB
Yüzde -6.25 oranında düşüşle 15.60 lira fiyatla işlem gören hissede 80, 823, 926 adet işlem
-
17:53EUKYO
Yüzde -6.34 oranında düşüşle 27.16 lira fiyatla işlem gören hissede 423, 832 adet işlem