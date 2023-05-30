***GARAN* *TGB*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( İzahname (Sermaye Piyasası Aracı Notu-SPK Onayına Sunulan)
30.05.2023 18:13
***GARAN******TGB*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( İzahname (Sermaye Piyasası Aracı Notu-SPK Onayına Sunulan) )
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İzahname (Sermaye Piyasası Aracı Notu-SPK Onayına Sunulan)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklama
Bankamız Yönetim Kurulunun 4 Mayıs 2023 tarihli kararı uyarınca Genel Müdürlüğe verdiği yetkiye istinaden Bankamızın beheri 1 Kuruş itibari değerli olmak üzere toplam 150.000.000 Türk Lirası(Yüz Elli Milyon Türk Lirası) itibari değerli 15.000.000.000 adet "Garanti Bankası Yatırım Kuruluşu Varantı" ihraç etmesi için Sermaye Ppiyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur.
Bu kapsamda Bankamızca 1 yıllık dönemde 150 milyon Türk Lirasına kadar ihraç edilecek Yatırım Kuruluşu Varantına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu onayına sunulan "Taslak Sermaye Piyasası Aracı Notu" ekte yer almaktadır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1154724
BIST
18:054.951
En Düşük
|Değişim
|: 3,83%
|| 182,79
|Açılış
|: 4.840
|
|Önceki Kapanış
|: 4.769
|
4.831
En Yüksek
4.973
18:0520,3977
En Yüksek
|Değişim
|: 1,52%
|| 0,3051
|Açılış
|: 77,5100
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|Önceki Kapanış
|: 77,1000
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20,4275
En Düşük
19,8420
18:0522,0384
En Yüksek
|Değişim
|: 2,16%
|| 0,4652
|Açılış
|: 11,2800
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|Önceki Kapanış
|: 10,4300
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22,0620
En Düşük
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18:0515,21
En Yüksek
|Değişim
|: 1,37%
|| 0,21
|Açılış
|: 15,21
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|Önceki Kapanış
|: 15,01
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15,32
En Düşük
14,80
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KONYA
|3.152,00
|200.977.425
|% 10,00
|
|ARSAN
|6,38
|44.641.364
|% 10,00
|
|DNISI
|8,80
|18.152.102
|% 10,00
|
|AVHOL
|30,80
|180.222.563
|% 10,00
|
|GEREL
|18,72
|64.232.765
|% 9,99
|
|MARKA
|15,44
|126.975.686
|% -9,97
|
|FENER
|49,00
|394.877.642
|% -4,02
|
|VANGD
|7,26
|8.920.643
|% -3,59
|
|MMCAS
|4,80
|717.597
|% -3,03
|
|ATSYH
|70,50
|3.197.623
|% -3,03
|
|THYAO
|147,00
|9.493.435.689
|% 0,68
|
|ISCTR
|11,60
|5.806.116.699
|% 8,92
|
|KCHOL
|81,15
|5.671.970.625
|% 6,50
|
|ASELS
|49,00
|4.223.597.369
|% 1,87
|
|AKBNK
|16,37
|4.029.529.745
|% 9,94
|
|ISCTR
|11,60
|5.806.116.699
|% 8,92
|
|YKBNK
|10,27
|3.956.247.329
|% 9,96
|
|ALBRK
|2,56
|834.939.784
|% 2,81
|
|EKGYO
|7,40
|2.365.577.526
|% 1,93
|
|AKBNK
|16,37
|4.029.529.745
|% 9,94
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|20,3918
|20,3959
|% 1,51
|
|Euro
|21,9401
|21,9499
|% 1,75
|
|Sterlin
|25,2238
|25,3503
|% 1,79
|
|Frank
|22,4285
|22,5636
|% 1,23
|
|Riyal
|5,4220
|5,4492
|% 1,37
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.960
|1.960
|19,33
|
|Altın Gr.
|1.285
|1.286
|29,02
|
|Cumhuriyet
|8.940
|9.120
|25,00
|
|Tam
|8.931
|9.176
|22,16
|
|Yarım
|4.393
|4.545
|-6,00
|
|Çeyrek
|2.203
|2.266
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|23,17
|23,19
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|15,21
|15,22
|0,22
|
|B. Petrol
|73,83
|73,83
|-3,27
|
Seans Raporu
18:05
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17:59XU100
Endeks 4, 959 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 99 üstünde . İşlem hacmi 85, 677.00 milyon TL de
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17:59NUHCM
Yüzde 9.95 oranında artışla 133.70 lira fiyatla işlem gören hissede 890, 311 adet işlem
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17:58SAHOL
Yüzde 9.14 oranında artışla 39.66 lira fiyatla işlem gören hissede 60, 885, 819 adet işlem
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17:57SEKFK
Yüzde 9.19 oranında artışla 7.96 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 370, 762 adet işlem
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17:56ARCLK
Yüzde 7.87 oranında artışla 99.40 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 396, 743 adet işlem