***GARAN* *TGB*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan)
18.09.2023 18:17
***GARAN******TGB*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan) )
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İzahname (Sermaye Piyasası Aracı Notu)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
16 Aralık 2022 tarihinde, bankamızın farklı tür ve vadelerde, bir veya birden fazla defada ve yurt içinde, halka arz yöntemi ile satılmak üzere sabit veya değişken faizli bono, tahvil ile tahsisli olarak veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere sabit veya değişken faizli bono, tahvil ve veya kredi riskine dayalı ve diğer yapılandırılmış borçlanma aracı dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın borçlanma aracı ihraç etmesi için başvuruda bulunduğu duyurulmuştu. Bu kapnan "Sermaye Piyasası Aracı Notu" ekte yer almaktadır.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1195985
BIST
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18:057.680
En Düşük
|Değişim
|: -3,54%
|| -281,62
|Açılış
|: 7.952
|
|Önceki Kapanış
|: 7.962
|
7.679
En Yüksek
7.952
18:0527,0222
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0402
|Açılış
|: 27,0050
|
|Önceki Kapanış
|: 26,9800
|
27,0279
En Düşük
26,6961
18:0528,9219
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,1159
|Açılış
|: 28,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7800
|
28,9255
En Düşük
28,2350
18:051.678,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 8,78
|Açılış
|: 1.678,17
|
|Önceki Kapanış
|: 1.669,39
|
1.678,17
En Düşük
1.650,71
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AYCES
|438,90
|68.265.816
|% 10,00
|
|TETMT
|1.541,10
|4.136.461
|% 10,00
|
|ISBTR
|219.304,90
|2.850.964
|% 10,00
|
|ALCAR
|998,20
|454.068.626
|% 9,99
|
|TRILC
|17,30
|278.390.486
|% 9,98
|
|PEKGY
|25,38
|356.428.844
|% -10,00
|
|TMSN
|109,80
|697.826.956
|% -10,00
|
|ATSYH
|56,70
|5.399.598
|% -10,00
|
|LINK
|78,30
|51.745.018
|% -10,00
|
|OFSYM
|69,40
|170.271.345
|% -9,99
|
|THYAO
|218,10
|8.726.802.287
|% -3,96
|
|ISCTR
|21,82
|4.745.174.767
|% 1,11
|
|SISE
|51,95
|4.494.596.922
|% -4,77
|
|TUPRS
|138,50
|4.362.578.737
|% -2,12
|
|KOZAL
|27,76
|3.672.886.652
|% -6,78
|
|ZOREN
|4,59
|1.088.987.281
|% -4,18
|
|SKBNK
|5,76
|1.300.896.450
|% 2,31
|
|ISCTR
|21,82
|4.745.174.767
|% 1,11
|
|YKBNK
|15,94
|3.479.128.092
|% -0,81
|
|EKGYO
|8,11
|1.716.851.075
|% -2,87
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0161
|27,0216
|% 0,15
|
|Euro
|28,9097
|28,9259
|% 0,42
|
|Sterlin
|33,3937
|33,5612
|% 0,25
|
|Frank
|30,0111
|30,1919
|% 0,23
|
|Riyal
|7,1815
|7,2176
|% 0,14
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.931
|1.931
|6,84
|
|Altın Gr.
|1.676
|1.677
|7,21
|
|Cumhuriyet
|11.298
|11.469
|-28,00
|
|Tam
|11.088
|11.182
|49,00
|
|Yarım
|5.561
|5.614
|24,00
|
|Çeyrek
|2.772
|2.807
|12,00
|
|Gümüş.Ons
|23,19
|23,22
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|20,13
|20,14
|0,15
|
|B. Petrol
|94,67
|94,67
|0,74
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59DOKTA
Yüzde -9.52 oranında düşüşle 77.00 lira fiyatla işlem gören hissede 625, 536 adet işlem
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ISCTR, AKBNK, GARAN
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -229, 59 kaybederek (% -3.30 ) 6, 719
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MIATK, NUHCM, ANGEN, RTALB, TRILC, ELITE, METUR, SEGYO, ISBTR, TETMT
-
17:58
Tabandan işlem gören hisse senetleri : QNBFL, SUMAS, ATSYH, PEKGY, INGRM, HURGZ