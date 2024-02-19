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***GARAN* *TGB*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

19.02.2024 18:13
***GARAN* *TGB*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***GARAN******TGB*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Bankamız Esas Sözleşmesi Madde Değişikliği İzni BDDK- SPK Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 11.01.2024
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 10.000.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 25.000.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2028
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7

Ek Açıklamalar
Bankamızca kayıtlı sermaye tavanının 10.000.000.000 Türk Lirası'ndan 25.000.000.000 Türk Lirası'na yükseltilmesine, kayıtlı sermaye tavanı ile ilgili iznin 2028 yılı sonuna kadar uzatılmasına ve Bankamız Esas Sözleşmesi'nin 7nci maddesinin bu yönde tadil edilmesine ilişkin olarak 18.01.2024 tarihinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ("BDDK") ile Sermaye Piyasası Kurulu'na ("SPK") başvurulmuş ve ilgili başvurumuz BDDK ve SPK tarafından onaylanmıştır. Onaylanan değişiklik tasarısı ekte yer almaktadır. Bilgilerinize sunarız.
Bankamız Esas Sözleşmesi'nin değiştirilecek maddesinin "eski" ve "yeni"şekli ekte yer almaktadır. Saygılarımızla,

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Esas Sözleşme Değişikliği EK ENG.pdf
EK: 2 SPK Onaylı Esas Sözleşme Ek.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1250558


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