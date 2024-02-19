***GARAN* *TGB*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***GARAN******TGB*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bankamız Esas Sözleşmesi Madde Değişikliği İzni BDDK- SPK OnayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 11.01.2024İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 10.000.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 25.000.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2028Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7Ek AçıklamalarBankamızca kayıtlı sermaye tavanının 10.000.000.000 Türk Lirası'ndan 25.000.000.000 Türk Lirası'na yükseltilmesine, kayıtlı sermaye tavanı ile ilgili iznin 2028 yılı sonuna kadar uzatılmasına ve Bankamız Esas Sözleşmesi'nin 7nci maddesinin bu yönde tadil edilmesine ilişkin olarak 18.01.2024 tarihinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ("BDDK") ile Sermaye Piyasası Kurulu'na ("SPK") başvurulmuş ve ilgili başvurumuz BDDK ve SPK tarafından onaylanmıştır. Onaylanan değişiklik tasarısı ekte yer almaktadır. Bilgilerinize sunarız.Bankamız Esas Sözleşmesi'nin değiştirilecek maddesinin "eski" ve "yeni"şekli ekte yer almaktadır. Saygılarımızla,Eklenen DökümanlarEK: 1 Esas Sözleşme Değişikliği EK ENG.pdfEK: 2 SPK Onaylı Esas Sözleşme Ek.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1250558BIST