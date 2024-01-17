***GARAN* *TGB*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***GARAN******TGB*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar12 Ocak 2024 tarihinde uluslararası derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nin kredi notu görünümünü Durağan'dan Pozitif'e revize etmesini takiben, 17 Ocak 2024 tarihinde Banka'nın uzun vadeli YP ve TL derecelendirme notlarını "B3"te sabit bırakmış, görünümü ise Durağan'dan Pozitif'e revize etmiştir. Banka'nın temel kredi değerlendirme notlarını da "b3"'te sabit bıraktı. Moody's ayrıca 12 Ocak 2024 tarihinde Türkiye'nin YP ülke tavan notunu "B3"'ten "B2"'ye yükseltmiş, bunu takiben Garanti BBVA'nın uzun vadeli YP karşı taraf risk derecelendirme notunu (CRR) "B3"'ten "B2"'ye yükseltmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1241165BIST