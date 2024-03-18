***GARAN* *TGB*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
18.03.2024 09:05
***GARAN******TGB*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings 15 Mart 2024 tarihinde Garanti BBVA'nın Uzun Vadeli YP ve TL derecelendirme notlarını sırasıyla "B-" den "B"ye ve "B"den "B+"ya yükseltmiş, Görünümü ise "Durağan"dan "Pozitif"e revize etmiştir. Derecelendirme kuruluşunun revizesi 8 Mart 2024 tarihinde Türkiye'nin uzun vadeli notunun "B/Durağan"dan "B+/Pozitif"e yükseltilmesinin ardından gerçekleşmiştir. Fitch Ratings ilaveten Banka'nın Uzun Vadeli Öncelikli Teminatsız Tahviller ve Sermaye Benzeri Tahviller derecelendirmelerini de sırasıyla "B-" den "B"ye ve "CCC+"dan "B-"ye, Ana Hissedar Destek Notunu da "b-"'den "b"ye yükseltmiştir. Banka'nın Finansal Kapasite Notu ise "b"de Pozitif İzleme'dedir (Rating Watch Positive). Banka'nın güncel derecelendirme notları aşağıdaki gibidir
Saygılarımızla,
Güncel Notlar
Önceki
Uzun Vadeli YP
B / Pozitif Görünüm
B- / Durağan Görünüm
Kısa Vadeli YP
B
B
Uzun Vadeli TL
B+ / Pozitif Görünüm
B / Durağan Görünüm
Kısa Vadeli TL
B
B
Finansal Kapasite Notu
b (Pozitif İzleme)
b
Ana Hissedar Destek Notu
b
b-
Uzun Vadeli Ulusal Notu
AA(tur)
AA(tur)
Uzun Vadeli Öncelikli Teminatsız Tahviller
B
B-
Kısa Vadeli Öncelikli Teminatsız Tahviller
B
B
Sermaye Benzeri Tahviller
B-
CCC+
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1259432
BIST
'
13:058.813
En Düşük
|Değişim
|: -0,18%
|| -15,83
|Açılış
|: 8.845
|
|Önceki Kapanış
|: 8.829
|
8.751
En Yüksek
8.863
13:0532,3029
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,1758
|Açılış
|: 33,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7500
|
32,4320
En Düşük
32,0900
13:0535,2535
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,1355
|Açılış
|: 35,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 35,6000
|
35,4441
En Düşük
34,9627
13:052.238,59
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 11,50
|Açılış
|: 2.238,49
|
|Önceki Kapanış
|: 2.227,09
|
2.241,07
En Düşük
2.223,86
BIST En Aktif Hisseler13:05
|AKENR
|6,60
|19.569.759
|% 10,00
|
|DOBUR
|215,70
|75.259.112
|% 9,99
|
|PKART
|76,50
|31.206.564
|% 9,99
|
|ATLAS
|5,85
|10.080.972
|% 9,96
|
|ERSU
|23,42
|14.202.544
|% 9,95
|
|FONET
|28,08
|49.539.270
|% -10,00
|
|ARTMS
|59,05
|1.014.363.622
|% -9,98
|
|PEKGY
|23,88
|152.273.661
|% -9,95
|
|AKFYE
|28,62
|301.953.794
|% -9,94
|
|CATES
|60,80
|602.124.063
|% -8,23
|
|DOAS
|323,00
|3.103.114.125
|% 7,85
|
|TUPRS
|167,30
|2.824.211.102
|% 2,64
|
|THYAO
|269,75
|2.365.662.438
|% -0,19
|
|KCHOL
|173,30
|1.935.751.943
|% -3,02
|
|ALVES
|57,10
|1.860.474.280
|% -6,01
|
|ZOREN
|5,33
|958.830.167
|% 3,90
|
|ISCTR
|10,42
|1.053.445.959
|% 1,76
|
|EKGYO
|10,70
|754.755.392
|% -0,74
|
|YKBNK
|22,28
|1.278.252.652
|% 1,09
|
|TSPOR
|1,55
|76.099.135
|% -3,73
|
|13:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,2990
|32,3029
|% 0,55
|
|Euro
|35,2421
|35,2535
|% 0,39
|
|Sterlin
|41,9237
|42,1339
|% 0,81
|
|Frank
|37,2201
|37,4067
|% 0,71
|
|Riyal
|8,7809
|8,8249
|% 0,80
|
|13:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|25,06
|25,10
|% 0,66
|
|Platin
|920,29
|922,96
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.067,21
|1.072,35
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|86,03
|86,03
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.154,17
|2.154,50
|% 0,66
|