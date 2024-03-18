***GARAN* *TGB*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***GARAN******TGB*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarUluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings 15 Mart 2024 tarihinde Garanti BBVA'nın Uzun Vadeli YP ve TL derecelendirme notlarını sırasıyla "B-" den "B"ye ve "B"den "B+"ya yükseltmiş, Görünümü ise "Durağan"dan "Pozitif"e revize etmiştir. Derecelendirme kuruluşunun revizesi 8 Mart 2024 tarihinde Türkiye'nin uzun vadeli notunun "B/Durağan"dan "B+/Pozitif"e yükseltilmesinin ardından gerçekleşmiştir. Fitch Ratings ilaveten Banka'nın Uzun Vadeli Öncelikli Teminatsız Tahviller ve Sermaye Benzeri Tahviller derecelendirmelerini de sırasıyla "B-" den "B"ye ve "CCC+"dan "B-"ye, Ana Hissedar Destek Notunu da "b-"'den "b"ye yükseltmiştir. Banka'nın Finansal Kapasite Notu ise "b"de Pozitif İzleme'dedir (Rating Watch Positive). Banka'nın güncel derecelendirme notları aşağıdaki gibidirSaygılarımızla,Güncel NotlarÖncekiUzun Vadeli YPB / Pozitif GörünümB- / Durağan GörünümKısa Vadeli YPUzun Vadeli TLB+ / Pozitif GörünümB / Durağan GörünümKısa Vadeli TLFinansal Kapasite Notub (Pozitif İzleme)Ana Hissedar Destek Notub-Uzun Vadeli Ulusal NotuAA(tur)AA(tur)Uzun Vadeli Öncelikli Teminatsız TahvillerB-Kısa Vadeli Öncelikli Teminatsız TahvillerSermaye Benzeri TahvillerB-CCC+http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1259432BIST