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***GARAN* *TGB*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi

18.03.2024 09:05
***GARAN* *TGB*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi


***GARAN******TGB*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

     Uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings 15 Mart 2024 tarihinde Garanti BBVA'nın Uzun Vadeli YP ve TL derecelendirme notlarını sırasıyla "B-" den "B"ye  ve "B"den "B+"ya yükseltmiş, Görünümü ise "Durağan"dan "Pozitif"e revize etmiştir. Derecelendirme kuruluşunun revizesi 8 Mart 2024 tarihinde Türkiye'nin uzun vadeli notunun "B/Durağan"dan "B+/Pozitif"e yükseltilmesinin ardından gerçekleşmiştir. Fitch Ratings ilaveten Banka'nın Uzun Vadeli Öncelikli Teminatsız Tahviller ve Sermaye Benzeri Tahviller derecelendirmelerini de sırasıyla "B-" den "B"ye ve "CCC+"dan "B-"ye, Ana Hissedar Destek Notunu da "b-"'den "b"ye yükseltmiştir. Banka'nın Finansal Kapasite Notu ise "b"de Pozitif İzleme'dedir (Rating Watch Positive). Banka'nın güncel derecelendirme notları aşağıdaki gibidir
Saygılarımızla,
 
     
    Güncel Notlar
    Önceki

    Uzun Vadeli YP
    B / Pozitif Görünüm
    B- / Durağan Görünüm

    Kısa Vadeli YP
    B
    B

    Uzun Vadeli TL
    B+ / Pozitif Görünüm
    B / Durağan Görünüm

    Kısa Vadeli TL
    B
    B

    Finansal Kapasite Notu
    b (Pozitif İzleme)
    b

    Ana Hissedar Destek Notu
    b
    b-

    Uzun Vadeli Ulusal Notu
    AA(tur)
    AA(tur)

    Uzun Vadeli Öncelikli  Teminatsız Tahviller
    B
    B-

    Kısa Vadeli Öncelikli  Teminatsız Tahviller
    B
    B

    Sermaye Benzeri Tahviller
    B-
    CCC+






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1259432


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DOBUR 215,70 75.259.112 % 9,99  
PKART 76,50 31.206.564 % 9,99  
ATLAS 5,85 10.080.972 % 9,96  
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Platin 920,29 922,96 % 0,66  
Paladyum 1.067,21 1.072,35 % 0,66  
Brent Pet. 86,03 86,03 % 0,66  
Altın Ons 2.154,17 2.154,50 % 0,66  
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