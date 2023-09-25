***GARAN* *TGB*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GARAN******TGB*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamızın takipteki krediler portföyünde yer alan ve toplam anapara ve akdi faiz bakiyesi 12 Temmuz 2023 tarihi itibarı ile 531.114.815,54 -TL olan kredi kartı, destek kredisi, çek hesabı, taksitli kredi, kredili mevduat hesabı alacakları ile bunlara bağlı masraf hesabı ve diğer alacak türündeki tahsili gecikmiş alacakları faizleri ile birlikte, 210.700.000,00 -TL.'ye Ortak Varlık Yönetim AŞ.'ye,13 Temmuz 2023 tarihi itibarı ile anapara ve akdi faiz bakiyesi 530.949.087,28 -TL. olan kredi kartı, destek kredisi, çek hesabı, taksitli kredi, kredili mevduat hesabı alacakları ile bunlara bağlı masraf hesabı ve diğer alacak türündeki tahsili gecikmiş alacakları faizleri ile birlikte, 216.300.001,00 -TL.'ye Dünya Varlık Yönetim AŞ.'ye,14 Temmuz 2023 tarihi itibarı ile anapara ve akdi faiz bakiyesi 231.284.711,40 -TL. olan ticari kredi, taksitli kredi, kredi kartı, destek kredisi, çek hesapları, kredili mevduat ile bunlara bağlı masraf hesabı ve diğer alacak türündeki tahsili gecikmiş alacakları faizleri ile birlikte, 64.800.000,00 -TL.'ye Sümer Varlık Yönetim A.Ş.'ye satılmıştır.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1197065BIST