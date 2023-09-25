***GARAN* *TGB*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
25.09.2023 12:48
***GARAN******TGB*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamızın takipteki krediler portföyünde yer alan ve toplam anapara ve akdi faiz bakiyesi 12 Temmuz 2023 tarihi itibarı ile 531.114.815,54 -TL olan kredi kartı, destek kredisi, çek hesabı, taksitli kredi, kredili mevduat hesabı alacakları ile bunlara bağlı masraf hesabı ve diğer alacak türündeki tahsili gecikmiş alacakları faizleri ile birlikte, 210.700.000,00 -TL.'ye Ortak Varlık Yönetim AŞ.'ye,
13 Temmuz 2023 tarihi itibarı ile anapara ve akdi faiz bakiyesi 530.949.087,28 -TL. olan kredi kartı, destek kredisi, çek hesabı, taksitli kredi, kredili mevduat hesabı alacakları ile bunlara bağlı masraf hesabı ve diğer alacak türündeki tahsili gecikmiş alacakları faizleri ile birlikte, 216.300.001,00 -TL.'ye Dünya Varlık Yönetim AŞ.'ye,
14 Temmuz 2023 tarihi itibarı ile anapara ve akdi faiz bakiyesi 231.284.711,40 -TL. olan ticari kredi, taksitli kredi, kredi kartı, destek kredisi, çek hesapları, kredili mevduat ile bunlara bağlı masraf hesabı ve diğer alacak türündeki tahsili gecikmiş alacakları faizleri ile birlikte, 64.800.000,00 -TL.'ye Sümer Varlık Yönetim A.Ş.'ye satılmıştır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1197065
BIST