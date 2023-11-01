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***GARAN* *TGB*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

01.11.2023 10:14
***GARAN* *TGB*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***GARAN******TGB*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
RECEP BAŞTUĞ Genel Müdür-Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Genel Müdür Yardımcısı Garanti Bank S.A. Yönetim Kurulu Başkanı, Garantibank International N.V. Yönetim Kurulu Başkanı, Garanti Holding B.V. Yönetim Kurulu Üyesi, G Netherlands B.V. Yönetim Kurulu Üyesi, Garanti Yatırım ve Menkul Kıymetler A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Garanti Faktoring A.Ş.Yönetim Kurulu Başkanı, Garanti Finansal Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Garanti Ödeme Sistemleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Garanti Konut Finansmanı Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Garanti Kültür A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Garanti Filo Yönetimi Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ,Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi, İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) Yönetim Kurulu Üyesi, Öğretmen Akademisi Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi
İLKER KURUÖZ Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Direktör -
AVNİ AYDIN DÜREN Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Genel Müdür Yardımcısı, Kurumsal Sekreterlik Garantibank International N.V. Yönetim Kurulu Başkan Vekili, T. Garanti Bankası A.Ş. Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Garanti Ödeme Sistemleri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Garanti Konut Finansmanı Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Garanti Kültür A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Öğretmen Akademisi Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi
AYDIN GÜLER Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Koordinatör Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Garanti Bankası A.Ş Memur ve Müstahdemleri Emekli ve Yar. San. Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi, Garanti Finansal Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Garanti Filo Yönetimi Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Garanti Konut Finansmanı Danışmanlık Hiz. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Öğretmen Akademisi Vakfı Mütevelli Heyet Üyesi, Garanti Faktoring Yönetim Kurulu Üyesi, Garanti Yatırım ve Menkul Kıymetler A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
CEMAL ONARAN Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Koordinatör Garanti Bank S.A. Yönetim Kurulu Üyesi, Garanti Filo Yönetimi Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Garanti Finansal Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Garanti Faktoring A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Garanti Konut Finansmanı Danışmanlık Hiz A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Garanti Bankası A.Ş Memur ve Müstahdemleri Emekli ve Yar. San. Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi
MAHMUT AKTEN Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Genel Müdür Yardımcısı Garanti Bank S.A. Yönetim Kurulu Üyesi, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Garanti Finsnsal Kiralama A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi,
MURAT ATAY Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Garanti BBVA Morgage Genel Müdür GYODER Yönetim Kurulu Üyesi, Garanti Finansal Kiralama A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi, Garanti Faktoring A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler YK Üyesi, AB Horizon Smarter Projesi Danışma Kurulu Üyesi
SİBEL KAYA Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Bölge Müdürü, IK Direktör Garanti Finansal Kiralama A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi, Garanti Faktoring A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi, Garanti Ödeme Sistemleri A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi, Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi
CEREN ACER KEZİK Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Direktör Garanti Ödeme Sistemleri A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi, Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi, Garanti Konut Finansmanı Danışmanlık A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi
MURAT ÇAĞRI SÜZER Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Garanti Ödeme Sistemleri Yönetim Kurulu Üyesi, Garanti Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı,
TUBA KÖSEOĞLU OKÇU Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Direktör Garanti Ödeme Sistemleri A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi, Öğretmen Akademisi Vakfı (ÖRAV) Genel Müdür




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1212778


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Yarım 5.994 6.041 18,00  
Çeyrek 2.988 3.020 8,00  
Gümüş.Ons 22,64 22,68 -0,19  
Gümüş Gr. 20,60 20,63 -0,17  
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