***GARAN* *TGB*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***GARAN******TGB*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviSÜLEYMAN SÖZEN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı 29.05.1997 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkan Vekili Santa Farma İlaç Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Öğretmen Akademisi Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bağımsız Üye Değil Risk KomitesiRECEP BAŞTUĞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 06.09.2019 İcrada Görevli Genel Müdür Yardımcısı GarantiBank International N.V., Garanti Bank S.A. (Romanya), Garanti Faktoring Hizmetleri A.Ş., Garanti Finansal Kiralama A.Ş., Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş., Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş., Garanti Ödeme Sistemleri A.Ş., Garanti Konut Finansmanı Danışmanlık Hizmetleri A.Ş., Garanti Filo Yönetimi Hizmetleri A.Ş., Garanti Kültür A.Ş., Garanti BBVA Finansal Teknolojiler A.Ş., Yönetim Kurulu Başkanı ve Garanti Holding B.V. ve G Netherlands B.V. Yönetim Kurulu Üyesi, Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve Öğretmen Akademisi Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bağımsız Üye Değil Kredi KomitesiJORGE SAENZ -AZCUNAGA CARRANZA JORGE SAENZ -AZCUNAGA CARRANZA Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bankacı 24.03.2016 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi BBVA Ülke Ağı Gözlemleme Başkanlığı ve Global Liderlik Takımı Üyeliği, BBVA Bancomer (Meksika) Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi, Ücretlendirme Komitesi. Kredi Komitesi Yedek ÜyeJAIME SAENZ DE TEJADA PULIDO JAIME SAENZ DE TEJADA PULIDO Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 02.10.2014 İcrada Görevli Değil BBVA Grubu Küresel Risk Yönetimi Başkanı Bağımsız Üye Değil Kredi KomitesiSAİT ERGUN ÖZEN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 14.05.2003 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi-Genel Müdür Beymen Perakende ve Tekstil Yatırımları A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, WeSoda ve Atom Bank Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değil Ücretlendirme KomitesiBELKIS SEMA YURDUM Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 30.04.2013 İcrada Görevli Değil Garanti Bank S.A. (Romanya) Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Kurumsal Yönetim Komitesi, Denetim KomitesiRAFAEL SALINAS MARTINEZ DE LECEA RAFAEL SALINAS MARTINEZ DE LECEA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 08.05.2017 İcrada Görevli Değil BBVA Meksika Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değil Risk Komitesi, Kredi Komitesi Yedek ÜyesiMEVHİBE CANAN ÖZSOY Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 04.04.2019 İcrada Görevli Değil ABFT (Amerikan Şirketler Derneği) Başkan Vekili, SEV Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi, Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Tekfen Yenilenebilir Enerji Çözümleri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız ÜyeAVNİ AYDIN DÜREN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 17.06.2020 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Müdür Yardımcısı, Kurumsal Sekreterlik Garantibank International N.V. Yönetim Kurulu Başkan Vekili, T. Garanti Bankası A.Ş. Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Garanti Ödeme Sistemleri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Garanti Konut Finansmanı Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Garanti Kültür A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Öğretmen Akademisi Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim KomitesiPABLO ALFONSO PASTOR MUNOZ PABLO ALFONSO PASTOR MUNOZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 31.03.2021 İcrada Görevli Değil BBVA Peru ve BBVA Forum Şili Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değil Kredi Komitesi, Risk KomitesiEBRU OĞAN KNOTTNERUS Kadın Yönetim Kurulu Üyesi 27.03.2024 İcrada Görevli Değil Bağımsız Üye Denetim Komitesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1263448BIST